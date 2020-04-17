Центральный Банк утвердил дополнительные меры поддержки российской экономики. Новые меры должны защитить интересы граждан, поддержать кредитование экономики и временное смягчение валютного контроля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Здоровье На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

Недвижимость Путин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. 3,3K

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса. 1K

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 64

Общество Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом За последние сутки в Москве подтвердили 2649 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 82

Транспорт Собянин продлил пропускной режим в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил пропускной режим в столице до 1 мая. 10

Общество COVID-19 подтвердили ещё у 11 свердловчан Екатеринбург, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердили ещё у 11 человек. 2

Политика США расследуют происхождение коронавируса США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. 181

Авто Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы». 106

Общество В России за сутки 467 человек выздоровели от коронавируса За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 467 человек, всего выписаны 3057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Футбол Тренер «Сельты»: Смолов допустил ошибку, покинув Испанию Тренер испанского футбольного клуба «Сельта» Оскар Гарсия опроверг информацию о том, что Фёдор Смолов покинул Испанию по согласованию с клубом.

Общество Военных, журналистов и судей в Подмосковье обяжут оформлять пропуска Как следует из постановления губернатора, обладатели служебных удостоверений военнослужащего, судьи, журналиста, ряда других профессий должны будут оформить цифровые пропуска, как и все остальные граждане в регионе. 1

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,6K

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 362

Авто Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения. 19

Общество Коронавирус в США, последние новости на 18 апреля 2020: число заболевших достигло отметки в 700 тысяч Последние новости о коронавирусе в США на 18 апреля 2020 года таковы: президент Дональд Трамп представил план выхода из карантина.

Политика Путин перенес срок публикования деклараций о доходах чиновников Президент России Владимир Путин перенес срок предоставления деклараций чиновников о доходах с 30 апреля на 30 июля. 374

Общество Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.

Происшествия Стало ясно, как девушка заразилась коронавирусом в брянской больнице Вчера, 16 апреля, на портале медицинских услуг одна из жительниц Брянска разместила сообщение о том, что подхватила коронавирус в горбольнице №1. По ее словам, она лежала в отделении пульмонологии с крапивницей, страдает аллергией. 27

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 538

Шоу-бизнес Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина. 4