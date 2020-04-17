Экономика
Ореанда-НовостиБанк России утвердил дополнительные меры поддержки экономики
Центральный Банк утвердил дополнительные меры поддержки российской экономики. Новые меры должны защитить интересы граждан, поддержать кредитование экономики и временное смягчение валютного контроля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
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ЦБ утвердил новые меры защиты граждан, поддержки экономики и смягчения валютного контроля
Коммерсантъвчера в 07:38
ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с пандемией CoViD-19
Life.ruвчера в 06:47
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Недвижимость
Путин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых
Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках.
ДЕЛА.ru вчера в 01:28
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 16 апреля в 18:01
Общество
Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в Москве подтвердили 2649 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:29
Транспорт
Собянин продлил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил пропускной режим в столице до 1 мая.
Lenta.ru 03:24
Общество
COVID-19 подтвердили ещё у 11 свердловчан
Екатеринбург, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердили ещё у 11 человек.
REGNUM 04:01
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
Тарантас Ньюс 16 апреля в 04:47
Общество
В России за сутки 467 человек выздоровели от коронавируса
За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 467 человек, всего выписаны 3057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:43
Происшествия
Московский поезд привез в Крым больного с подозрением на коронавирус
Вчера в одном из вагонов московского поезда, прибывшего в Крым, был выявлен пассажир с повышенной температурой, контактировавший с больным коронавирусом.
ForPost 04:17
Футбол
Полузащитник «Монпелье» Ле Таллек приехал в Москву на самоизоляцию
В текущем сезоне французского чемпионата Ле Таллек забил два мяча.
Metaratings вчера в 11:59
Футбол
Тренер «Сельты»: Смолов допустил ошибку, покинув Испанию
Тренер испанского футбольного клуба «Сельта» Оскар Гарсия опроверг информацию о том, что Фёдор Смолов покинул Испанию по согласованию с клубом.
Фонтанка.Ру вчера в 12:58
Общество
Военных, журналистов и судей в Подмосковье обяжут оформлять пропуска
Как следует из постановления губернатора, обладатели служебных удостоверений военнослужащего, судьи, журналиста, ряда других профессий должны будут оформить цифровые пропуска, как и все остальные граждане в регионе.
Московский Комсомолец 04:40
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Авто
Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном
Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения.
Драйв вчера в 04:26
Общество
Коронавирус в США, последние новости на 18 апреля 2020: число заболевших достигло отметки в 700 тысяч
Последние новости о коронавирусе в США на 18 апреля 2020 года таковы: президент Дональд Трамп представил план выхода из карантина.
Комсомольская правда 01:23
Политика
Путин перенес срок публикования деклараций о доходах чиновников
Президент России Владимир Путин перенес срок предоставления деклараций чиновников о доходах с 30 апреля на 30 июля.
47 новостей вчера в 15:47
Общество
Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май
Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.
Дни24 01:41
Происшествия
Стало ясно, как девушка заразилась коронавирусом в брянской больнице
Вчера, 16 апреля, на портале медицинских услуг одна из жительниц Брянска разместила сообщение о том, что подхватила коронавирус в горбольнице №1. По ее словам, она лежала в отделении пульмонологии с крапивницей, страдает аллергией.
БрянскToday вчера в 14:33
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
РИА Новости 03:43
Общество
В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
В новом документе указано, что также все ответственные ведомства будут следить за соблюдением оренбуржцами режима самоизоляции.
Orengrad.ru 04:25
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59