Экономика
RZN.infoЦентробанк утвердил дополнительные меры поддержки экономики
Центробанк утвердил дополнительные меры для поддержки кредитования, защиты интересов граждан и временное смягчение валютного контроля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Центробанк прописал нормы в рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
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Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Газета.Ru 03:39
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Политика
Путин уверен, что Россия победит эпидемию коронавируса
Россия обязательно справится с эпидемией коронавируса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политика Сегодня 10:30
Общество
Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в ТиНАО
В ТиНАО открыли инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусом, которую власти Москвы распорядились построить в кратчайшие сроки.
Росбалт 10:35
Политика
Путин заявил, что проблема коронавируса уходит в регионы
Российский лидер Владимир Путин заявил, что с проблемой распространения коронавируса после Москвы столкнулись и регионы России.
Аргументы и Факты 11:03
Политика
Путин объяснил появление новых очагов коронавируса
Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Авто
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей Lada
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня вчера в 05:00
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Футбол
Уткин объяснил свое отстранение с Первого канала во время ЧМ-2018
Известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал, почему его отстранили от работы на матчах ЧМ-2018.
Metaratings 09:12
Общество
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Экономика
В НАФИ узнали стратегии россиян по преодолению финансовых трудностей
Реже брали кредиты в банке или оформляли кредитные карты (13% в среднем, в семьях с детьми — чаще, до 19%), обращались в ломбард или микрофинансовую организацию (4%).Другие стратегии финансового поведения в кризис связаны с ограничением расходов и изменением привычек людей.
Банки.ру 03:08
Футбол
Тренер «Сельты» осудил Смолова за отъезд из Испании
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал решение нападающего Фёдора Смолова и полузащитника Пионе Систо покинуть Испанию во время пандемии коронавируса.
Metaratings 11:07
Общество
Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Политика
Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса
Глава государства Владимир Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавирусной инфекции.
9111.ru 09:55
Общество
Российским безработным назначены максимальные выплаты
Российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, назначены максимально возможные выплаты — в размере 12130 рублей.
Lenta.ru 11:11
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Происшествия
Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов
Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Общество
Режим самоизоляции продлили в Башкирии до лета
Режим самоизоляции будет продлен в Башкирии минимум до конца мая в целях профилактики коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва вчера в 08:51
Происшествия
Арестован подросток, планировавший нападение на школу
В феврале в Саратове оперативники предотвратили нападение на школу, которые готовили двое подростков.
Вести.Ru 07:00
Здоровье
Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ
Автор петиции требует немедленной отставки Эльзы Сыртлановой из-за возникновения крупного очага коронавируса в РКБ имени Куватова, просит провести проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
ToDay News Ufa 03:24
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 15 апреля в 12:53
Политика
Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом
Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 10:30
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ вчера в 16:09