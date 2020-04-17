Центробанк утвердил дополнительные меры для поддержки кредитования, защиты интересов граждан и временное смягчение валютного контроля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Центробанк прописал нормы в рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

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Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 310

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 380

Политика Путин объяснил появление новых очагов коронавируса Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС. 4

Авто АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей Lada Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров. 70

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 1,5K

Общество Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. 9

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Футбол Тренер «Сельты» осудил Смолова за отъезд из Испании Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал решение нападающего Фёдора Смолова и полузащитника Пионе Систо покинуть Испанию во время пандемии коронавируса.

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Происшествия Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева. 232

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