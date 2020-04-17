Центральный Банк утвердил дополнительные меры поддержки российской экономики. Новые меры должны защитить интересы граждан, поддержать кредитование экономики и временное смягчение валютного контроля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Общество «Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа «Аэрофлот» приостановил продажи билетов на международные рейсы до августа, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, пояснила «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. 181

Игры Официально: Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля Создатели экшена Streets of Rage 4 назвали дату релиза — 30 апреля. Игра выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1,3K

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 1,4K

Политика Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. 65

Политика Путин объяснил появление новых очагов коронавируса Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС. 1

Общество Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью. 23

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 5

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Происшествия В Саратове начали массово штрафовать граждан за прогулки и пробежки Отмечается, то люди покинули место проживания для осуществления прогулок, пробежек в нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Саратовской области. 52

Происшествия Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева. 211

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Общество Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 634

Транспорт Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности. 6