Центробанк утвердил комплекс мер, направленных на поддержку экономики и граждан России, а также смягчению валютного контроля. Кредитным организациям регулятор рекомендовал приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников.

Происшествия В Ингушетии ищут пропавшего ребенка Спасатели, правоохранители и жители соседних населенных пунктов ищут четырехлетнюю девочку, пропавшую 17 апреля в селе Нестеровском Сунженского района Ингушетии.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 517

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 1,9K

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Происшествия Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного. 93

Политика Трамп объявил о расследовании причин пандемии коронавируса Вашингтон, 18 апреля 2020, 03:26 — REGNUM Соединенные Штаты выясняют происхождение коронавируса нового типа SARS-CoV-2 и изучают обстоятельства пандемии, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Общество Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения. 455

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Кино Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза» Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах. 1

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Общество Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией. 11

Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. 15

Происшествия Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае, под наблюдение взято более 80 его коллег и медиков, сообщает Оперштаб Алтая. 6