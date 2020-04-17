Экономика
ПрофильБанк России утвердил новые меры поддержки граждан и экономики
Центробанк утвердил комплекс мер, направленных на поддержку экономики и граждан России, а также смягчению валютного контроля. Кредитным организациям регулятор рекомендовал приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников.
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Шоу-бизнес
Свекровь поразила Сашу Савельеву признанием
7Дней.ру 13:00
Культура
Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»
Inc-news.ru вчера в 15:19
Происшествия
В Ингушетии ищут пропавшего ребенка
Спасатели, правоохранители и жители соседних населенных пунктов ищут четырехлетнюю девочку, пропавшую 17 апреля в селе Нестеровском Сунженского района Ингушетии.
ТАСС 18:02
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Кино
Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»
Warner Bros. продолжает интриговать поклонников новыми кадрами из грядущего блокбастера «Чудо-женщина: 1984».
Киноафиша России 05:23
Политика
Совфед одобрил закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Сенаторы на заседании в пятницу проголосовали за закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
RuNews24.ru 10:32
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного.
Газета.Ru 12:49
Политика
Трамп объявил о расследовании причин пандемии коронавируса
Вашингтон, 18 апреля 2020, 03:26 — REGNUM Соединенные Штаты выясняют происхождение коронавируса нового типа SARS-CoV-2 и изучают обстоятельства пандемии, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:26
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Общество
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу
Говорит Москва 14:12
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика
Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
Происшествия
В Подмосковье пенсионер «дематериализовался», зайдя в свою квартиру
В городе Кашира в Московской области 68-летний пенсионер пропал, зайдя в собственную квартиру, об этом сообщает "Подмосковье сегодня".
РИА Новости 18:50
Политика
Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
Президент России Владимир Путин вновь заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден.
Газета.Ru 09:28
Здоровье
Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Что происходит 12:30
Экономика
Повышение цен на продукты в России в 2020 году: эксперты ожидают повышение цен на 20%
Рост стоимости продуктов питания в Российской Федерации в 2020 году может оказаться самым большим в последние годы.
Кузбасс Сегодня 07:51
Кино
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.
REGNUM 16:52
Здоровье
Правительство разрешило лечить коронавирус китайским лекарством
Правительство разрешило использовать для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
РИА Новости вчера в 16:57
Общество
Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным
В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией.
ТАСС 02:00
Здоровье
Более 130 медиков госпитализировали в Петербурге из-за коронавируса
Телеканал 360° 14:20
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Происшествия
Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае
Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае, под наблюдение взято более 80 его коллег и медиков, сообщает Оперштаб Алтая.
Ugpressa.ru 15:02
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03