Экономика

ПрофильПрофильБанк России утвердил новые меры поддержки граждан и экономики

Центробанк утвердил комплекс мер, направленных на поддержку экономики и граждан России, а также смягчению валютного контроля. Кредитным организациям регулятор рекомендовал приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников.
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Банк России облегчил массовую реструктуризацию кредитов граждан

Российская газета08:43

ЦБ утвердил новые меры защиты граждан, поддержки экономики и смягчения валютного контроля

Коммерсантъ07:38

ЦБ разрешил не применять повышенные надбавки к капиталу при реструктуризации кредитов физлицам

Интерфакс06:16

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с пандемией CoViD-19

Life.ru06:47

ЦБ утвердил новые меры поддержки российской экономики

Московский Комсомолец06:44

ЦБ утвердил новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

БИЗНЕС Online06:30

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики

ТК Звезда06:54
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Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Политика

Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда.
Известия 12:30
Энергетика

FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+

Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
РБК 09:18
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Общество

В США зафиксировали тяжелейшую засуху в истории

Lenta.ru 10:58
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Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
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Политика

Путин из-за вируса ответил губернатору фразой «на то вы и работаете»

«Своевременно доводятся до регионов — не все их осваивают вовремя», — заявил президент.
РБК 10:14
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
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Общество

В некоторые регионы России придет аномальное тепло

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии.
Live24 02:58
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Происшествия

Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Шоу-бизнес

Умерла звезда фильма «Июльский дождь» Евгения Уралова

Советская и российская актриса Евгения Уралова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой.
РИА Новости 09:11
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Политика

Путин: новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей

Причинами возникновения новых очагов коронавируса являются, как правило, недоработки со стороны властей, которые что-то просмотрели или недопроверили.
Будущее России. Национальные проекты 09:58
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Путешествия

Анталья откроется для иностранных туристов не раньше августа

Представители сферы туризма Антальи не ожидают иностранцев раньше августа.
ToDay News Ufa 06:33
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Общество

Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье

В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 15 апреля в 10:05
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Здоровье

Путин уверен в реализации программы строительства 16 медцентров

Программа министерства обороны по строительству 16 медицинских центров будет выполнена, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по строительству и перепрофилированию больниц для лечения больных коронавирусом.
Российская газета 10:10
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Политика

Власти США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома

Власти США в связи с пандемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона.
РЕН ТВ вчера в 23:09
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Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Технологии

Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным

Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com 05:53
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Политика

Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле

Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
Lenta.ru 09:24
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Авто

Производитель Chevrolet Niva получил новое название

Как сообщает ресурс "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу отечественной компании, новое "имя" полностью отражает принадлежность предприятия к Группе "АвтоВАЗ".
Новые автомобили вчера в 06:35
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Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
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Происшествия

Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru 12:32
Наука

Найден точный способ идентификации древних экскрементов

Поскольку люди ели собак, а собаки, в свою очередь, человеческие экскременты, ДНК обоих видов часто соседствуют в копролитах.
Популярная механика 10:16
Технологии

НАСА заявило о рекордном истощении слоя озона над Арктикой

Истощение озонового слоя над Арктикой достигло беспрецедентных масштабов, заявили в NASA.
Московский Комсомолец 11:37
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Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
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Экономика

В Думе предложили радикально избавить россиян от налогов

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о радикальном освобождении россиян от налогов.
Lenta.ru 15 апреля в 02:37
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Как работают Яндекс.Новости?
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