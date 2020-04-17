Экономика

ПрофильПрофильБанк России утвердил новые меры поддержки граждан и экономики

Центробанк утвердил комплекс мер, направленных на поддержку экономики и граждан России, а также смягчению валютного контроля. Кредитным организациям регулятор рекомендовал приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников.
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Банк России облегчил массовую реструктуризацию кредитов граждан

Российская газета08:43

ЦБ утвердил новые меры защиты граждан, поддержки экономики и смягчения валютного контроля

Коммерсантъ07:38

ЦБ утвердил новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

БИЗНЕС Online06:30

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с пандемией CoViD-19

Life.ru06:47

ЦБ утвердил новые меры поддержки российской экономики

Московский Комсомолец06:44

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики

ТК Звезда06:54

ЦБ разрешил не применять повышенные надбавки к капиталу при реструктуризации кредитов физлицам

Интерфакс06:16
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
700
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
8
Шоу-бизнес

Умерла звезда фильма «Июльский дождь» Евгения Уралова

Советская и российская актриса Евгения Уралова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой.
РИА Новости 09:11
5
Недвижимость

Россиянам разъяснили условия получения льготной ипотеки под 6,5%

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу.
ТК Звезда 11:21
12
Политика

Столице ЛНР присвоили второе название

Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Общество

Средний возраст жертв коронавируса в Коммунарке составил около 68 лет

Средний возраст пациентов больницы в Коммунарке, скончавшихся после заражения коронавирусом нового типа, составил около 68 лет.
Газета.Ru 13:22
2
Общество

Работающим пенсионерам продлили особый порядок выдачи больничных

В России работающие пенсионеры на карантине смогут дистанционно получить больничный до 30 апреля.
Парламентская газета 13:10
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
490
Общество

Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в ТиНАО

Сергей Собянин открыл инфекционный центр в поселении Вороновском в ТиНАО.
Москва 24 10:11
49
Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
16
Политика

Путин: Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса.
Газета.Ru 13:23
737
Политика

Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Николай Балан заразился коронавирусом.
Lenta.ru 13:34
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Карелии вновь увеличилось

Еще два подтвержденных случая заболевания коронавирусом выявили в Карелии: положительный результат дали пробы, взятые у 51-летней жительницы Петрозаводска и 33-летнего жителя Кондопоги.
ИА Республика 12:28
Общество

Трамп объявил план по снятию карантина в США

Президент США Дональд Трамп разрешил губернаторам американских штатов самим снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
93
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
8
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

RT на русском 05:11
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Футбол

Одно российское дерби попало в топ-50 мировых дерби

В топ вошло одно российское дерби – между московскими «Спартаком» и «Динамо». Их вражда заняла 41-е место рейтинга.
Metaratings вчера в 10:13
Транспорт

На въезде в Карелию установят КПП из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об ограничении въезда в республику для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:32
28
Футбол

Тренер «Сельты» назвал ошибкой отъезд Смолова в Россию

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал отъезд российского нападающего Федора Смолова и датского полузащитника Пионе Систо на родину из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:12
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
1K
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
775
Политика

Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
21
Политика

Путин перенес проведение парада Победы

Республика Татарстан вчера в 11:11
2,7K
Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
1,2K
Гаджеты

Apple презентовала недорогой iPhone SE

NewInform 15 апреля в 13:48
603
Общество

В некоторые регионы России придет аномальное тепло

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии.
Live24 02:58
4
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
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Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
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Армия и оружие

Шойгу доложил Путину о готовности военных к борьбе с коронавирусом

Свыше 5 тыс. военных медиков могут быть задействованы в борьбе с коронавирусом, доложил Сергей Шойгу Владимиру Путину.
НТВ 10:12
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Политика

Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 08:55
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