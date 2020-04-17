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Происшествия Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. 62

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Хоккей «Хумо» пропустит следующий сезон ВХЛ из-за коронавируса «Хумо» не сыграет в следующем сезоне ВХЛ на фоне пандемии коронавируса.

Происшествия Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали 25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке. 72

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Наука Коронавирус не выживает только при кипячении Издание South China Morning Post пишет, что французский профессор Реми Шаррел и его коллеги из Университета Экс-Марсель нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа и обнаружили, что некоторые его штаммы все еще способны к размножению. 6

Политика Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

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Экономика На Украине прогнозируют падение ВВП в 2020 году на 4,2% Министерство развития экономики Украины прогнозирует, что валовой внутренний продукт страны в 2020 году сократится на 4,2%. Об этом 17 апреля сказано в обновленном прогнозе «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии»

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