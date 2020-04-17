Экономика
VSE42.RUЦентробанк утвердил новые меры по поддержке российской экономики
Центральный банк одобрил дополнительные меры, направленные на защиту интересов россиян. Банк России утвердил новые меры, направленные на поддержку кредитования экономики и на временное смягчение валютного контроля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Происшествия
На нижегородского журналиста завели дело о фейке про коронавирус
Следователи собирают доказательства вины Пичугина Нижегородский журналист Александр Пичугин стал фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации про коронавирусную инфекцию.
Правда ПФО 08:25
Здоровье
В Оренбургской области заражены коронавирусом 188 человек
Из 31 человека, которые выявлены за последние 24 часа, 20 накануне прибыли поездами в область.
Orengrad.ru 06:02
Политика
Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден.
РИА Новости 08:55
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
Происшествия
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
Здоровье
Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области
В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru 02:54
Политика
Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб
Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Интерфакс 08:30
Фигурное катание
Медведева спела песню на японском в TikTok
Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева порадовала подписчиков новым видео в TikTok.
Нева Спорт 06:52
Хоккей
«Хумо» пропустит следующий сезон ВХЛ из-за коронавируса
«Хумо» не сыграет в следующем сезоне ВХЛ на фоне пандемии коронавируса.
Sports.ru 07:59
Происшествия
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали
25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
Происшествия
В Испании задержали россиянку, приехавшую распространить коронавирус
В Испании задержали гражданку России, которая заявила, что приехала распространить коронавирус.
Новый День 08:50
Политика
Путин обсудил с Макроном коронавирус
Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Lenta.ru 08:32
Наука
Коронавирус не выживает только при кипячении
Издание South China Morning Post пишет, что французский профессор Реми Шаррел и его коллеги из Университета Экс-Марсель нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа и обнаружили, что некоторые его штаммы все еще способны к размножению.
RuNews24.ru 08:55
Политика
Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны
Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 08:55
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
Происшествия
Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов
Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
Общество
Кадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе строгий карантин на субботу и воскресенье в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:39
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Экономика
На Украине прогнозируют падение ВВП в 2020 году на 4,2%
Министерство развития экономики Украины прогнозирует, что валовой внутренний продукт страны в 2020 году сократится на 4,2%. Об этом 17 апреля сказано в обновленном прогнозе «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии»
Украина.ру 08:05
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Армия и оружие
МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты
Вашингтон, обвиняя Россию в якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты, пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:35
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
Красноярский суд арестовал готовившего нападение на школу подростка
Железнодорожный районный суд Красноярска вынес постановление об аресте 14-летнего подростка, которого задержали 16 апреля по подозрению в покушении на теракт в школе.
РБК 07:16
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
Общество
Трамп объявил план по снятию карантина в США
Президент США Дональд Трамп разрешил губернаторам американских штатов самим снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Коммерсантъ вчера в 17:01
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48