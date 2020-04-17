Экономика

VSE42.RUVSE42.RUЦентробанк утвердил новые меры по поддержке российской экономики

Центральный банк одобрил дополнительные меры, направленные на защиту интересов россиян. Банк России утвердил новые меры, направленные на поддержку кредитования экономики и на временное смягчение валютного контроля.
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