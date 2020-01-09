Экономика
Российская газетаБанк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
С 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года объем золотовалютных резервов Банка России вырос на 58,5 миллиарда долларов США, составив 516,8 миллиарда долларов. Основным фактором роста резервов стали сделки по покупке иностранной валюты для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.
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В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
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Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".
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Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций
Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".
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В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
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Росавиация рекомендует усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендует перевозчикам усилить меры безопасности при осуществлении полетов в ближневосточный регион, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальную телеграмму агентства.
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В Москве избили сына Жванецкого
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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
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У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
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Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Общество
Tesla стала самым дорогим автопроизводителем США
В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд) и Volkswagen ($90 млрд).
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Политика
Президенту Абхазии передали требования оппозиции
Делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики Раулю Хаджимбе свои требования.
Происшествия
СМИ узнали имя солдата, который издевался над Шамсутдиновым
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
Гаджеты
AMD представила новые процессоры для мобильных устройств Ryzen 4000
Новые гибридные процессоры для мобильных устройств серии Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2 были представлены сотрудниками корпорации AMD 7 января на выставке CES 2020, сообщает интернет издание IXBT.com.
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
Технологии
«Доктор Веб» подал иск к Роскачеству из-за рейтинга антивирусов
Антивирусная компания «Доктор Веб» подала иск к АНО «Российская система качества» (Роскачество), следует из картотеки арбитражных дел.
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает его в яд
Употребление чая, по словам специалистов, является очень давней гастрономической традицией, однако многие люди не имеют понятия о том, как пить этот напиток неправильно.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.