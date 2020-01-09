Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России увеличил долю доллара США и золота в резервах

2 фото
С 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года объем золотовалютных резервов Банка России вырос на 58,5 миллиарда долларов США, составив 516,8 миллиарда долларов. Основным фактором роста резервов стали сделки по покупке иностранной валюты для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦБ во втором квартале 2019 года докупил бондов Франции и золота

РБК12:24

Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах

Российская газета11:02

ЦБ РФ нарастил долю доллара и золота в резервах на 30 июня 2019 года

ПРАЙМ10:34

ЦБ РФ нарастил долю доллара и золота в резервах

Finam.Ru12:57

Банк России нарастил долю доллара и золота в резервах

ГЛАС.RU10:51

Банк России увеличил долю золота и доллара в резервах

Банки.ру12:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Армия и оружие

СМИ сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер в Иране

РБК 12:22
Общество

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
РБК вчера в 23:38
Футбол

«Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина

ГЛАС.RU 10:19
Политика

Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны

В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".
РИА Новости 12:03
Биатлон

Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций

Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 11:45
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Происшествия

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
BFM.ru 10:25
Армия и оружие

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

РБК 11:37
Политика

Росавиация рекомендует усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендует перевозчикам усилить меры безопасности при осуществлении полетов в ближневосточный регион, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальную телеграмму агентства.
Газета.Ru 13:01
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Футбол

Фернандо не вернется в «Спартак»

Sportbox.RU вчера в 13:07
Политика

Иран опроверг версию о ракетном ударе по украинскому самолёту

News.ru 12:48
Шоу-бизнес

Юрий Антонов перенес операцию на колене

74-летний российский музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, ему предстоит длительный период реабилитации.
ТВ Центр 12:07
Политика

Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
RT на русском 10:27
Кино

Новый трейлер «Хищных птиц» рассказал, почему героини стали командой

iReactor 12:09
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

У Джастина Бибера диагностировано заболевание Как сообщает Today News Ufa, певец Джастин Бибер страдает от болезни Лайма.
ToDay News Ufa 10:43
Экономика

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
REGNUM 03:55
Общество

Tesla стала самым дорогим автопроизводителем США

В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд) и Volkswagen ($90 млрд).
РБК 12:31
Армия и оружие

Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке

В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Мойка78 07 января в 19:53
Политика

Президенту Абхазии передали требования оппозиции

Делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики Раулю Хаджимбе свои требования.
Lenta.ru 12:15
Происшествия

СМИ узнали имя солдата, который издевался над Шамсутдиновым

БИЗНЕС Online 12:38
Шоу-бизнес

Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма

Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Что происходит 05:20
Политика

Британская палата общин одобрила сделку по Brexit

Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
РИА Новости 12:51
Гаджеты

AMD представила новые процессоры для мобильных устройств Ryzen 4000

Новые гибридные процессоры для мобильных устройств серии Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2 были представлены сотрудниками корпорации AMD 7 января на выставке CES 2020, сообщает интернет издание IXBT.com.
Красная весна 07 января в 09:06
Автоспорт

Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
РЕН ТВ 07:19
Технологии

«Доктор Веб» подал иск к Роскачеству из-за рейтинга антивирусов

Антивирусная компания «Доктор Веб» подала иск к АНО «Российская система качества» (Роскачество), следует из картотеки арбитражных дел.
Rambler News Service 10:50
Общество

Ошибка при заваривании чая превращает его в яд

Употребление чая, по словам специалистов, является очень давней гастрономической традицией, однако многие люди не имеют понятия о том, как пить этот напиток неправильно.
Век 04:59
Авто

В России подскочили цены на автомобили

Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
SevastopolMedia.ru вчера в 23:15
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное