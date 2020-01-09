Финансы
Банки.руБанк России увеличил долю золота и доллара в резервах
Банк России по состоянию на середину прошлого года увеличил долю золота и доллара в своих резервах, причем такая динамика отмечена как за отчетный период (с июля 2018 года по июнь 2019 года включительно), так и отдельно за II квартал 2019-го, свидетельствуют материалы регулятора.
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Политика
Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока»
Напомним, что слова Пушкова стали ответом на заявление главы «Оператора ГТС Украины», что Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока».
Политика
Замглавы Совбеза России Нургалиев едет в Абхазию
Как сообщили в Совбезе Абхазии, господин Нургалиев обсудит с властями страны выступления оппозиционеров, а также встретится с президентом Раулем Хаджимбой.
Политика
Рябков объяснил позицию России касательно американских ПРО в Японии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о переговорах с Токио о размещении американских систем Aegis Ashore на японских островах.
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета
Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана.
Общество
Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера
Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к критике швейцарского теннисиста Роджера Федерера за его контракт с банком Credit Suisse, который инвестирует средства в добычу полезных ископаемых.
Общество
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Происшествия
Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье
Причиной жесткой посадки пассажирского лайнера A321 российской авиакомпании Nordwind в турецкой Анталье в пятницу, 10 января, стал ветер.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Культура
ВГТРК приостановила производство «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
ВГТРК приостановила производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр начнут строить в 2021 году
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Политика
Козак надеется на исполнение «Нафтогазом» своих обязательств
Озвученное в СМИ намерение украинского «Нафтогаза» подать иск к РФ относительно транзита газа не имеет никакого отношения к заключённым между РФ и Украиной договорённостям.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Армия и оружие
Жуткая ошибка или «обезьяна с гранатой»? Инженер-разработчик РЛС — о том, почему теракт не мог быть причиной падения «боинга» под Тегераном
Иран объявил, что будет самостоятельно расследовать причины катастрофы, но потом согласился допустить к расследованию украинских, канадских, французских или российских экспертов. карточка эксперта Инженер, разработчик РЛС Андрей Горбачевский Андрей Горбачевский, инженер, разработчик РЛС.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Политика
Рябков дал комментарии относительно авиакатастрофы в Иране
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не торопиться делать какие-либо громогласные заявления касательно крушения украинского самолета в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.
Происшествия
Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом
Пассажир авиарейса Баку – Москва заснял на видео, как командир воздушного судна во время полета регулярно покидает кабину пилотов для того, чтобы поговорить со своим знакомым, находящимся в салоне, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении NEWS.ru.
Авто
На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России
Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»
Футбол
«Кристал Пэлас» арендует Тосуна
«Кристал Пэлас» ведет переговоры с «Эвертоном» относительно перехода Дженка Тосуна на правах аренды.
Политика
В ФРГ назвали возможную тему переговоров Меркель и Путина
Переговоры в рамках предстоящего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву 11 января могут коснуться темы обострения отношений США и Ирана, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.