Финансы

Банки.руБанки.руБанк России увеличил долю золота и доллара в резервах

Банк России по состоянию на середину прошлого года увеличил долю золота и доллара в своих резервах, причем такая динамика отмечена как за отчетный период (с июля 2018 года по июнь 2019 года включительно), так и отдельно за II квартал 2019-го, свидетельствуют материалы регулятора.
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Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом

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В ФРГ назвали возможную тему переговоров Меркель и Путина

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