Банк России по состоянию на середину прошлого года увеличил долю золота и доллара в своих резервах, причем такая динамика отмечена как за отчетный период (с июля 2018 года по июнь 2019 года включительно), так и отдельно за II квартал 2019-го, свидетельствуют материалы регулятора.

Банк России увеличил долю золота и доллара в резервах

Политика Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока» Напомним, что слова Пушкова стали ответом на заявление главы «Оператора ГТС Украины», что Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока».

Политика Замглавы Совбеза России Нургалиев едет в Абхазию Как сообщили в Совбезе Абхазии, господин Нургалиев обсудит с властями страны выступления оппозиционеров, а также встретится с президентом Раулем Хаджимбой.

Политика Рябков объяснил позицию России касательно американских ПРО в Японии Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о переговорах с Токио о размещении американских систем Aegis Ashore на японских островах.

Политика Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана.

Общество Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к критике швейцарского теннисиста Роджера Федерера за его контракт с банком Credit Suisse, который инвестирует средства в добычу полезных ископаемых.

Общество Создатель World of Tanks собрался в Госдуму Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Политика Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.

Кино Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Политика Козак надеется на исполнение «Нафтогазом» своих обязательств Озвученное в СМИ намерение украинского «Нафтогаза» подать иск к РФ относительно транзита газа не имеет никакого отношения к заключённым между РФ и Украиной договорённостям.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

Политика Рябков дал комментарии относительно авиакатастрофы в Иране Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не торопиться делать какие-либо громогласные заявления касательно крушения украинского самолета в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.

Происшествия Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом Пассажир авиарейса Баку – Москва заснял на видео, как командир воздушного судна во время полета регулярно покидает кабину пилотов для того, чтобы поговорить со своим знакомым, находящимся в салоне, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении NEWS.ru.