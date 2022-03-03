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Банк России увеличил капитал дочерней перестраховочной компании РНПК до 300 млрд рублей

Банк России принял решение увеличить объявленный капитал дочерней перестраховочной компании АО «Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК) с 71 млрд до 300 млрд руб.
Коммерсантъ
Отмечается также, что одно из главных направлений деятельности РНПК — обеспечение страховой защиты предприятий, подпавших под международные санкции.
ПРАЙМ
Увеличение объявленного капитала РНПК расширит возможности российских страховых компаний перестраховывать риски внутри страны, позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и вести работу с новыми санкционными рисками, поясняет ЦБ.
Finam.Ru
Ожидается также, что в ближайшее время на рассмотрение Госдумы поступит законопроект об увеличении обязательной доли перестрахования в РНПК, добавляет ЦБ.
Finam.Ru

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ЦБ увеличит объявленный капитал компании РНПК, обеспечивающей страховую защиту компаний, попавших под санкции
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Банк России увеличил капитал дочерней перестраховочной компании РНПК до 300 млрд рублей
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