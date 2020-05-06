Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России увеличил курс евро до 80 рублей

Банк России увеличил официальные курсы доллара и евро на четверг, 7 мая, следует из материалов на сайте регулятора. Официальный курс доллара вырос с 72,73 рубля до 73,97 рубля, евро - с 79,12 до 80,06 рубля.
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