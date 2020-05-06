Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России увеличил курс евро до 80 рублей

Банк России увеличил официальные курсы доллара и евро на четверг, 7 мая, следует из материалов на сайте регулятора. Официальный курс доллара вырос с 72,73 рубля до 73,97 рубля, евро - с 79,12 до 80,06 рубля.
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Курс доллара опустился ниже ₽74

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Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

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ТАСС03:09

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Вести.Ru03:23
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Международный туризм в условиях коронавируса остановлен, для его возвращения на прежний уровень потребуется время.
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Калининградский губернатор объяснил снижение числа заболевших COVID-19

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов связывает снижение числа подтвержденных случаев коронавируса в последние несколько дней в регионе с тем, что закончилось выявление зараженных в очаге в областной клинической больнице.
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Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня

По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
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Собянин ввел обязательное ношение масок

1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавируса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
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Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
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В Иванове скончался архимандрит Амвросий Юрасов

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После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
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Путин: Мишустин идет на поправку

Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
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Здоровье

За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
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Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
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Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

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Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов

Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
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МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
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В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
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Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
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Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment презентовали новый трейлер игры "Одни из нас: Часть 2" (The Last of Us Part II), видео ниже.
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Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия

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Таинственному исчезновению Луны в 1110 году предложено объяснение

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Скончалась актриса Татьяна Паркина

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Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
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Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
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Экономике Великобритании предсказали худшие времена в истории

Из-за пандемии коронавируса британской экономике грозит самый большой спад за всю историю наблюдений.
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Снимок Гитлера оказался среди историй о героях войны в Челябинске

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МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
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Минюст Латвии назвал страну донором денег в годы СССР

По заявлению главы Минюста Латвии Яниса Борданса, в советские годы республика отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР, являясь "донором денег" для всей страны, передает ТАСС.
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