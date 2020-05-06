Финансы
Российская газетаБанк России увеличил курс евро до 80 рублей
Банк России увеличил официальные курсы доллара и евро на четверг, 7 мая, следует из материалов на сайте регулятора. Официальный курс доллара вырос с 72,73 рубля до 73,97 рубля, евро - с 79,12 до 80,06 рубля.
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Комментарии
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Политика
Путин призвал переориентировать транспорт на внутренний туризм
Международный туризм в условиях коронавируса остановлен, для его возвращения на прежний уровень потребуется время.
Известия 08:06
Шоу-бизнес
Мадонна переболела коронавирусом
66.ru 07:47
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Здоровье
Калининградский губернатор объяснил снижение числа заболевших COVID-19
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов связывает снижение числа подтвержденных случаев коронавируса в последние несколько дней в регионе с тем, что закончилось выявление зараженных в очаге в областной клинической больнице.
РИА Новости 07:56
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавируса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Общество
В Иванове скончался архимандрит Амвросий Юрасов
Говорит Москва 07:15
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика
Путин: Мишустин идет на поправку
Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Здоровье
За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 05:29
Единоборства
Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 02:15
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия
Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов
Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
Известия 07:41
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment презентовали новый трейлер игры "Одни из нас: Часть 2" (The Last of Us Part II), видео ниже.
МонаВиста вчера в 12:44
Общество
Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия
C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
Космос
Таинственному исчезновению Луны в 1110 году предложено объяснение
Международная команда ученых во главе с палеоклиматологом Себастьеном Гийе из Женевского университета (Швейцария) изучила древние вулканические отложения и сняла с вулкана Гекла ответственность за таинственное исчезновение Луны, описанное около 1110 года нашей эры многочисленными очевидцами.
Российская газета 07:29
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
Экономика
Экономике Великобритании предсказали худшие времена в истории
Из-за пандемии коронавируса британской экономике грозит самый большой спад за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 07:45
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Политика
Минюст Латвии назвал страну донором денег в годы СССР
По заявлению главы Минюста Латвии Яниса Борданса, в советские годы республика отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР, являясь "донором денег" для всей страны, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 02:48