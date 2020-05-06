Финансы

ТАССТАССЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля

Банк России установил на 8 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 74,1169 рубля, что на 14,5 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 0,1 копейки, до 80,0611 рубля.
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ЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля

ТАСС06:24

Официальные курсы доллара и евро слегка повышены

Росбалт06:35

Официальный курс евро на пятницу остался на уровне 80,06 рубля

ПРАЙМ06:15

Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

Вечерняя Москва12:25

Курс валют на завтра: Центробанк назвал стоимость доллара и евро

Свободная Пресса06:16

Банк России увеличил курс евро до 80 рублей

Российская газетавчера в 06:49

Курс доллара на 7 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правдавчера в 07:37
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Комментарии

Общество

Власти обязали предприятия Москвы тестировать сотрудников на COVID-19

Не позднее 31 мая все предприятия и индивидуальные предприниматели Москвы, которым разрешено продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, должны протестировать на наличие вызывающего болезнь вируса не менее 10% своего персонала.
РБК 11:34
3
Армия и оружие

ВМС США показали корабли НАТО около границ России

ВМС США показали приплывшие в Баренцево море корабли НАТО.
Lenta.ru 12:36
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
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Шоу-бизнес

Адель опубликовала новую фотографию ко дню рождения

Популярная певица британского происхождения отметила 32-й день рождения и обновила свой инстаграм.
SM News 10:13
7
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru 09:37
13
Общество

Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
Lenta.ru 05:16
1,5K
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,6K
Игры

Сотрудники Techland ответили на критику разработки Dying Light 2

NewInform 03:29
4
Общество

Широков: я могу до августа дома сидеть

Экс-футболист петербургского "Зенита" Роман Широков высказался о режиме самоизоляции, который сейчас введен в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:39
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
109
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
73
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
521
Здоровье

НИИ ОММ не исключили из списка госпиталей для лечения больных COVID-19

Уральский НИИ Охраны материнства и младенчества на ул. Репина, 1 все еще могут отдать под госпиталь для пациентов с COVID-19.
It`s My City 11:59
1
Общество

Власти Ростовской области начали планировать выход из самоизоляции

Власти Ростовской области начали планировать выход из режима самоизоляции согласно плану, ранее предложенному главным санитарным врачом России Анной Поповой.
Ugpressa.ru 08:27
2,5K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,4K
Экономика

Белоусов заявил о сложном периоде для экономики России

Россия вступает в сложный для экономики период.
ГлобалМСК.ру вчера в 17:58
245
Общество

В Саратовской области запретят ходить без маски в магазины

В Саратовской области будет выпущено постановление, чтобы уточнить места пребывания граждан, где обязательно нужно находиться в масках в связи с пандемией коронавируса.
Четвертая Власть 12:12
2
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
89
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Политика

Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма

Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
RT на русском 09:19
359
Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
388
Общество

Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина

В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
4
Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 09:46
2
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,2K
Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
18
Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
61
Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
1,8K
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
64
Общество

Источник сообщил о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года

Как 6 мая передает агентство «Интерфакс», «начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября».
Профиль вчера в 04:48
931
Здоровье

Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят

Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
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