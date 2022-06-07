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Банк России увеличил лимит для переводов физлиц за рубеж до $150 000

Банк России с 8 июня повысит лимиты для переводов за границу для российских физлиц-резидентов, сообщили
 в пресс-службе регулятора.
Ведомости
Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.
ПРАЙМ
По-прежнему запрещены переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.
BFM.ru
Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.
Finam.Ru

Подробнее о событии

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