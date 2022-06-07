Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.
Сбербанк ожидает, что ключевая ставка на фоне околонулевой инфляции и склонности населения к сбережению средств снизится до 9-10%, говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, передают «Известия».
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 116264-8, который усиливает контроль Банка России за регулированием деятельности центрального депозитария, этот статус сейчас имеет попавший под западные санкции Национальный центральный депозитарий (НРД).
Мораторий на банкротство, установленный постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 497, не предусматривает ограничений на начисление пени на задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, возникшую после 1 апреля 2022 года, размер пени начисляется исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей на 27 февраля 2022 года.