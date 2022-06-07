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Банк России увеличил лимит для переводов физлиц за рубеж до $150 000

Банк России с 8 июня повысит лимиты для переводов за границу для российских физлиц-резидентов, сообщили
 в пресс-службе регулятора.
Ведомости
Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.
ПРАЙМ
По-прежнему запрещены переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.
BFM.ru
Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.
Finam.Ru

Подробнее о событии

ЦБ повысил лимит переводов за рубеж для физлиц с 50 до 150 тысяч долларов
РИА Новостивчера в 14:14
ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц
РБКвчера в 14:05
ЦБ РФ разрешил физлицам переводить за рубеж до $150 тысяч в месяц вместо прежних $50 тысяч
Finam.Ruвчера в 13:35
Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц
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ЦБ повысил лимит переводов россиян на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов
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ЦБ повысил порог по сумме переводов за рубеж для физлиц
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