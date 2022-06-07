Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.
Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил телеканалу NHK представитель японского министерства иностранных дел.