КоммерсантъБанк России увеличит до 50 млн руб. ссуды малому и среднему бизнесуБанк России объявил о введении мер по по дополнительной поддержке банков для стимулирования кредитования.ИнтерфаксПланируется, что льгота будет действовать один год с даты выдачи кредита и распространится на кредиты, предоставленные до 31 декабря 2022 года включительно.Интерфакс"Соответствующие послабления будут реализованы в ближайшее время", - отмечает регулятор.ТАСС"По мере нормализации ситуации Банк России будет оценивать, в какой степени и в какие сроки данное регулирование целесообразно реализовывать", - указывает ЦБ.ТАССЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомТульская служба новостейПодробнее о событииБанк России реализует следующие дополнительные меры поддержки кредитных организацийГлас Народавчера в 10:46ЦБ намерен ввести дополнительные меры стимулирования кредитованияРоссийская газетавчера в 11:16ЦБ России введёт дополнительные меры стимулирования кредитованияRT на русскомвчера в 10:56Банк России введет дополнительные меры по стимулированию кредитования и отложит ряд регуляторных новацийКМВ Новостивчера в 10:53Банк России увеличит до 50 млн руб. ссуды малому и среднему бизнесуКоммерсантъвчера в 16:11Показать ещёОценить16Поделиться