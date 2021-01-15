Российская газетаБанк России увидел признаки ускорения инфляцииВ Банке России видят признаки ускорения роста потребительских цен. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеPiter.tvНациональная служба новостейТК ЗвездаДума ТВМосква 24Москва 24Деловое.ТВТК ЗвездаДеловое.ТВДеловое.ТВДеловое.ТВPiter.tvДеловое.ТВИзвестияМоя Москва.онлайнПятый каналПодробнее о событииНабиуллина заявила о признаках ускорения инфляции в РоссииВедомости07:25Глава Центробанка заметила ускорение инфляции в РоссииНациональная служба новостей06:41Набиуллина заявила об ускорении инфляции в РоссииКоммерсантъ06:06Центробанк предупредил об ускорении инфляции в РоссииURA.Ru06:18Набиуллина заявила, что ЦБ видит признаки ускорения инфляцииТАСС06:09Набиуллина: возможность проведения контрциклической политики в России еще не исчерпанаФинмаркет06:29Как пандемия повлияла на инфляциюВечерний Омск. Неделя13 января в 00:08Показать ещёОценить89КомментироватьПоделиться