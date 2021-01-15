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Российская газета
Российская газета

Банк России увидел признаки ускорения инфляции

В Банке России видят признаки ускорения роста потребительских цен. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.В источнике
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Ведомости

Набиуллина заявила о признаках ускорения инфляции в России

Ведомости07:25
Национальная служба новостей

Глава Центробанка заметила ускорение инфляции в России

Национальная служба новостей06:41
Коммерсантъ

Набиуллина заявила об ускорении инфляции в России

Коммерсантъ06:06
URA.Ru

Центробанк предупредил об ускорении инфляции в России

URA.Ru06:18
ТАСС

Набиуллина заявила, что ЦБ видит признаки ускорения инфляции

ТАСС06:09
Финмаркет

Набиуллина: возможность проведения контрциклической политики в России еще не исчерпана

Финмаркет06:29
Вечерний Омск. Неделя

Как пандемия повлияла на инфляцию

Вечерний Омск. Неделя13 января в 00:08

Московская мэрия не сможет следить за пешеходами с помощью смартфонов

Власти столицы, как пишет газета «КоммерсантЪ», собираются отказаться от планов запустить такую систему из-за последних обновлений популярных платформ для мобильных устройств – iOS и Android.
Московская мэрия не сможет следить за пешеходами с помощью смартфонов
Эхо Москвывчера в 08:33

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Директор Венецианского киносмотра, который в этом году пройдет с 1 по 11 сентября, Альберто Барбера предложил кандидатуру южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо на пост президента международного жюри конкурса.
Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
iReactor07:19

В Парагвае зарегистрировали созданную в России вакцину от коронавируса «Спутник V»

ИА «Ореанда-Новости» Парагвайским министерством здравоохранения зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Об этом оповестили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Ореанда-Новости07:36