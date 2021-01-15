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Российская газета
Российская газета

Банк России увидел признаки ускорения инфляции

В Банке России видят признаки ускорения роста потребительских цен. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.В источнике
Парламентская газета
Национальная служба новостей
Утро.ru
Евразия Daily
БИЗНЕС Online
Коммерсантъ
Piter.tv
URA.Ru
Вестник Кавказа
Life.ru
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Ведомости

Набиуллина заявила о признаках ускорения инфляции в России

Ведомости07:25
Национальная служба новостей

Глава Центробанка заметила ускорение инфляции в России

Национальная служба новостей06:41
Коммерсантъ

Набиуллина заявила об ускорении инфляции в России

Коммерсантъ06:06
URA.Ru

Центробанк предупредил об ускорении инфляции в России

URA.Ru06:18
ТАСС

Набиуллина заявила, что ЦБ видит признаки ускорения инфляции

ТАСС06:09
Финмаркет

Набиуллина: возможность проведения контрциклической политики в России еще не исчерпана

Финмаркет06:29
Вечерний Омск. Неделя

Как пандемия повлияла на инфляцию

Вечерний Омск. Неделя13 января в 00:08

В Германии могут создать «тюрьму» для нарушающих карантин

Берлин, 15 января 2021, 13:40 — REGNUM Учреждение, которое будет предназначено для «принудительного размещения» тех, кто неоднократно совершал нарушения связанных с пандемией карантинных мер, могут создать власти федеральной земли Германии Саксония.
В Германии могут создать «тюрьму» для нарушающих карантин
REGNUM05:40

Россиянина уволили из «Института Катона» в США после поста о штурме Капитолия

Ранее в Институте Кантона было инициировано служебное расследование из-за якобы распространения россиянином конспирологических теорий о выборах 2020 года в США и штурме Капитолия в Вашингтоне.
Газета.Ru05:40

Жена Бориса Грачевского простилась с супругом через стекло в больнице

Молодая супруга известного российского кинорежиссёра и художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская вынуждена была проститься с умершим супругом через стекло больницы.
Shraibikus News05:39

Первый раз за 70 лет в США казнили женщину, осужденную за убийство

Смерть Монтгомери от смертельной инъекции стала 11-й казнью с тех пор, как администрация Трампа возобновила применение федеральной смертной казни в июле прошлого года после 17-летнего перерыва.
RuNews24.ru13 января в 03:03

Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство «Северного потока — 2»

«Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) выдало разрешение для завершения строительства Nord Stream 2 газопровода в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности около 16,5 км и 13,9 км в период с конца сентября до конца мая», — говорится в сообщении.
Ведомости05:32