Берлин, 15 января 2021, 13:40 — REGNUM Учреждение, которое будет предназначено для «принудительного размещения» тех, кто неоднократно совершал нарушения связанных с пандемией карантинных мер, могут создать власти федеральной земли Германии Саксония.
Молодая супруга известного российского кинорежиссёра и художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская вынуждена была проститься с умершим супругом через стекло больницы.
«Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) выдало разрешение для завершения строительства Nord Stream 2 газопровода в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности около 16,5 км и 13,9 км в период с конца сентября до конца мая», — говорится в сообщении.