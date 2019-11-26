Экономика
РБКБанк России увидел риски в создании банковских экосистем
Какие экосистемы на базе банков существуют в России За последние три года Сбербанк потратил на покупку активов для своей экосистемы $1 млрд, или 3% от прибыли за это время, рассказал в интервью Forbes глава банка Герман Греф.
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с чего всё началось
Развитие экосистем на базе банков может негативно влиять на конкурентную среду, сообщил Центробанк в докладе «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке».РБКвчера в 12:14
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Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»
Общество
Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы
Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Экономика
Средний размер банковских депозитов россиян составил 200 тысяч рублей
Средний размер банковских депозитов россиян составил 200 тыс. рублей на человека, следует из рейтинга РИА Новости.
Общество
Суд в Крыму обязал двух военнослужащих выплатить 31 миллион рублей за случайный пуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова выплатить 31 миллион рублей по иску Минобороны из-за случайного пуска ими на аэродроме в крымском городе Саки авиационной управляемой ракеты Х-29ТД.
Футбол
Оргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020
Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
Происшествия
В Албании произошло землетрясение в районе столицы
Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы недалеко от столицы Албании Тираны, сообщает Геологическая служба США.
Армия и оружие
В «Рособоронэкспорте» отметили прогресс России в экспорте оружия
В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 миллиардов долларов.
Общество
Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов
Хоккей
Американский хоккеист с удовольствием вспомнил о жизни в России
Бывший американский хоккеист Брайан Берард с удовольствием вспомнил о жизни в России, передает РИА "Новости".
Кино
Сериал по «Властелину колец» продлят на второй сезон
Сериал про вселенную "Властелина колец" будет продлен на второй сезон, сейчас идут съемки первого сезона сериала студии Amazon, сообщает издание Variety.
Культура
Ольгу Бузову обвинили в краже статуэтки с музыкальной премии
Ведущая «Дома-2», певица Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала из-за кражи статуэтки на премии «Нового радио».
Кино
Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России
Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите
Ранее ГЛАС сообщал о том, что на этой неделе состоится встреча по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины.
Общество
Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Футбол
Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»
Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвуют 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Происшествия
В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Футбол
«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»
Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты.
Финансы
FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»
Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Армия и оружие
Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор
Энергетика
Эксперт прокомментировал открытие газопровода «Сила Сибири»
Эксперт напомнил, что это первый газопровод, который идет из России в Китай.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.