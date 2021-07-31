"По нашему мнению, до конца года регулятор может еще ужесточить требования – в целях недопущения ухудшения качества ипотечного портфеля надбавки к коэффициентам риска могут быть повышены вновь", - добавила Носова.
У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в результате введенных ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.