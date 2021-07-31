Палатка для космоса. Как пермские учёные меняют будущее

Пермские учёные разрабатывают конструкции, которые можно будет использовать на орбите Земли или на Марсе, чтобы поселить в них астронавтов, обучают компьютер ставить диагнозы и лечить людей.