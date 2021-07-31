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Банк России ужесточил регулирование выдачи ипотеки

Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с 1 августа ипотеке повышены до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика.
РИА Новости
Повышение надбавок понизит стимулы банков наращивать кредитование, выдавая ипотеки с низким первоначальным взносом.
Smotrim.ru
"По нашему мнению, до конца года регулятор может еще ужесточить требования – в целях недопущения ухудшения качества ипотечного портфеля надбавки к коэффициентам риска могут быть повышены вновь", - добавила Носова.
РИА Новости
Тем не менее, отмечает аналитик, несмотря на уже произошедшее замедление выдач ипотеки в июле, темпы роста все еще высоки, что впоследствии может привести к ухудшению качества ипотечного портфеля.
РИА Новости

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