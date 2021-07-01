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Банк России ужесточил требования к выдаче потребительских кредитов

Речь идет в первую очередь о необеспеченных потребительских кредитах. С июля их будет получить гораздо сложнее. По словам эксперта, Банк России ужесточает регулирование выдачи кредитов: будут повышены ставки по кредитам, а также увеличены надбавки к коэффициентам риска.В источнике

С чего всё началось

Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее

Россиянам с начала июля станет сложнее получить кредит: Банк России ужесточает требования, ожидается рост ставки по льготной ипотеке, заканчивается действие некоторых мер господдержки, принятых во время пандемии, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.
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Юрист предупредила россиян о сложностях при получении кредита

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