Речь идет в первую очередь о необеспеченных потребительских кредитах. С июля их будет получить гораздо сложнее. По словам эксперта, Банк России ужесточает регулирование выдачи кредитов: будут повышены ставки по кредитам, а также увеличены надбавки к коэффициентам риска.

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С чего всё началось Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее Россиянам с начала июля станет сложнее получить кредит: Банк России ужесточает требования, ожидается рост ставки по льготной ипотеке, заканчивается действие некоторых мер господдержки, принятых во время пандемии, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева. РИА Новости 20:05