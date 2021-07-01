Банк России ужесточил требования к выдаче потребительских кредитов
Речь идет в первую очередь о необеспеченных потребительских кредитах. С июля их будет получить гораздо сложнее. По словам эксперта, Банк России ужесточает регулирование выдачи кредитов: будут повышены ставки по кредитам, а также увеличены надбавки к коэффициентам риска.В источнике
С чего всё началось
Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее
Россиянам с начала июля станет сложнее получить кредит: Банк России ужесточает требования, ожидается рост ставки по льготной ипотеке, заканчивается действие некоторых мер господдержки, принятых во время пандемии, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.
РИА Новости20:05