Россиянам станет сложнее получить кредит
Россиянам с начала июля станет труднее получить кредит, сообщила РИА Новости юрист Дина Зайцева.В источнике
С чего всё началось
Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее
Россиянам с начала июля станет сложнее получить кредит: Банк России ужесточает требования, ожидается рост ставки по льготной ипотеке, заканчивается действие некоторых мер господдержки, принятых во время пандемии, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.
РИА Новости20:05