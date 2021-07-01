Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Россиянам станет сложнее получить кредит

Россиянам с начала июля станет труднее получить кредит, сообщила РИА Новости юрист Дина Зайцева.В источнике

С чего всё началось

Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее

Россиянам с начала июля станет сложнее получить кредит: Банк России ужесточает требования, ожидается рост ставки по льготной ипотеке, заканчивается действие некоторых мер господдержки, принятых во время пандемии, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.
РИА Новости20:05

Подробнее о событии

Жителям России станет сложнее получить кредит

Телеканал 360°04:43

Юрист заявил, что получить кредит с июля станет сложнее

РИА Новости20:05

Пока не задрали планку: Юрист указала на выгодное для кредита время

Царьград00:39

Юрист: получить кредит россиянам с июля станет сложнее

URA.Ru22:51

Россиянам станет сложнее получить кредит

Газета.Ru20:34

Юрист предупредила россиян о сложностях при получении кредита

Lenta.ru01:48

Потребительские кредиты снова растут в цене

Единый банквчера в 11:00
Интересное

В Госдуме прокомментировали запрет купальников с изображением медведя на Олимпийских играх

Бывшая российская конькобежка и заслуженный мастер спорта России, а ныне депутат Светлана Журова подвергла критике указ оргкомитета Олимпиады в Токио запретить российским синхронисткам выступать в купальниках, на которых изображён медведь.
Sport.ru09:34

МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации за взрывы во Врбетице

Москва считает неприемлемыми требования Чехии о выплате Россией компенсаций за взрывы на складах с оружием во Врбетице, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости08:53