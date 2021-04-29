Ретейлеры и поставщики заявили о проблемах с доставкой продуктов в Москву

Из-за новых правил движения грузового транспорта в пределах МКАД, вступающих в силу с 5 мая, продуктовый ретейл и производители столкнулись с логистическими проблемами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и источники.