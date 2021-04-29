«Ъ»: поставщики заявили о проблемах с доставкой продуктов в Москву

Вступающие в силу пятого мая правила движения грузовиков в Москве привели к проблемам в планировании поставок у крупных производителей продуктов и торговых сетей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.