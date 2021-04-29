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Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

Банк России (ЦБ) ужесточит регулирование необеспеченных потребительских кредитов, выдаваемых с 1 июля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на регулятор.В источнике
Газета.Ru
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С чего всё началось

Банк России с 1 июля решил повысить надбавки по необеспеченным потребительским кредитам до значений, которые действовали до начала пандемии, сообщается
 на сайте регулятора.

Подробнее о событии

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