Экономика
РЕН ТВБанк России в 2019 году сократил убыток почти в три раза
За прошлый год ЦБ РФ сократил убыток почти в три раза - до 182,6 млрд рублей против 434,7 млрд в 2018 году.
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Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Политика
Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Известия 09:12
Общество
Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
REGNUM 08:30
Общество
Лукашенко заявил о приоритете поиска внешних финансовых ресурсов
Привлечение внешних ресурсов для поддержки экономики является одной из приоритетных задач для правительства Белоруссии.
Евразия Daily 04:45
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Политика
Лукашенко примет участие в грядущих президентских выборах в Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии получила заявление о регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения действующего президента республики Александра Лукашенко кандидатом на грядущих выборах главы государства.
Вечерняя Москва 06:07
Происшествия
СК начал проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы
Следователи организовали проверку после пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, где один человек погиб и несколько пострадали, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 09:42
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Общество
На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке
Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) попросил свердловскую прокуратуру оценить действия местных жителей, которые без согласования высадили деревья в парке на территории вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
РИА Новости вчера в 04:56
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 12 мая в 07:57
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:16
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:59
Космос
Тагишский метеорит формировался в щелочной среде
RuNews24.ru 01:38
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России
Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
Rambler News Service 09:08
Политика
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Политика
Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 мая, заявил, что Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09:40
Общество
Москвичей проверят на «коллективный иммунитет» к коронавирусу
В Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к коронавирусу.
Известия 09:24
Гаджеты
Появилось первое изображение карты расширения Nvidia Tesla A100 Ampere
Источник опубликовал изображение, на котором, как утверждается, запечатлена карта расширения Nvidia Tesla A100 Ampere.
iXBT.com 09:22