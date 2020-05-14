За прошлый год ЦБ РФ сократил убыток почти в три раза - до 182,6 млрд рублей против 434,7 млрд в 2018 году.

Банк России в 2019 году сократил убыток почти в три раза

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Общество Лукашенко заявил о приоритете поиска внешних финансовых ресурсов Привлечение внешних ресурсов для поддержки экономики является одной из приоритетных задач для правительства Белоруссии.

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Происшествия СК начал проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы Следователи организовали проверку после пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, где один человек погиб и несколько пострадали, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова. 27

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Общество На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) попросил свердловскую прокуратуру оценить действия местных жителей, которые без согласования высадили деревья в парке на территории вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения. 28

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