Экономика

РЕН ТВРЕН ТВБанк России в 2019 году сократил убыток почти в три раза

За прошлый год ЦБ РФ сократил убыток почти в три раза - до 182,6 млрд рублей против 434,7 млрд в 2018 году.
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Подробнее о событии

Убыток Центробанка превысил триллион рублей

Lenta.ru04:20

ЦБ в 2019 году почти в три раза сократил убыток

Аргументы и Факты03:58

ЦБ в 2019 году сократил убыток более чем вдвое

Rambler News Service02:26

ЦБ России сократил убытки почти в три раза

Московский Комсомолец02:40

Убыток ЦБ за последние три года превысил ₽1 трлн

РБК02:30

Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Российская газета02:47

Банк России в 2019 году сократил убыток почти в три раза

РЕН ТВ01:47
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Политика

Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
247
Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Известия 09:12
5
Общество

Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
REGNUM 08:30
31
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Общество

Лукашенко заявил о приоритете поиска внешних финансовых ресурсов

Привлечение внешних ресурсов для поддержки экономики является одной из приоритетных задач для правительства Белоруссии.
Евразия Daily 04:45
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Политика

Лукашенко примет участие в грядущих президентских выборах в Белоруссии

Центральная избирательная комиссия Белоруссии получила заявление о регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения действующего президента республики Александра Лукашенко кандидатом на грядущих выборах главы государства.
Вечерняя Москва 06:07
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Происшествия

СК начал проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы

Следователи организовали проверку после пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, где один человек погиб и несколько пострадали, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 09:42
27
Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
15
Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
80
Общество

На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) попросил свердловскую прокуратуру оценить действия местных жителей, которые без согласования высадили деревья в парке на территории вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
РИА Новости вчера в 04:56
28
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
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Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
48
Общество

Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей

Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 12 мая в 07:57
48
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
174
Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:16
23
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
2,1K
Космос

Тагишский метеорит формировался в щелочной среде

RuNews24.ru 01:38
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,3K
Общество

Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России

Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
Rambler News Service 09:08
Политика

Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
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Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
7
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
812
Политика

Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем

Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 мая, заявил, что Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09:40
17
Общество

Москвичей проверят на «коллективный иммунитет» к коронавирусу

В Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к коронавирусу.
Известия 09:24
Гаджеты

Появилось первое изображение карты расширения Nvidia Tesla A100 Ampere

Источник опубликовал изображение, на котором, как утверждается, запечатлена карта расширения Nvidia Tesla A100 Ampere.
iXBT.com 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
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