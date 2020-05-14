Экономика
РЕН ТВБанк России в 2019 году сократил убыток почти в три раза
За прошлый год ЦБ РФ сократил убыток почти в три раза - до 182,6 млрд рублей против 434,7 млрд в 2018 году.
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Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
В России очень много достойных конкурса ребят, которым проект поможет раскрыться и показать себя миру.
Комсомольская правда 18:00
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Происшествия
Первый случай коронавируса выявлен в Тайшете
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Тайшете, сообщает 13 мая ИА «Тайшет24» со ссылкой на главврача районной больницы Марину Лазареву.
ИрСити вчера в 02:03
Здоровье
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
РИА Новости 18:10
Религия
В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией
В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
Телеканал RTVI 10:52
Технологии
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
Здоровье
Горячая линия по вопросам выплат медикам открылась в Иркутской области
В Иркутской области министерство здравоохранения открыло горячую линию по вопросам выплаты стимулирующих надбавок врачам и среднему и младшему медперсоналу, работающим с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.
Наш Север 19:10
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета".
Москва 24 06:46
Экономика
Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
Футбол
Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:38
Общество
ВЦИОМ: обращение Путина от 11 мая понравилось 75% зрителей
Опрос граждан по последнему обращению президента Владимира Путина провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Политика Сегодня вчера в 13:57
Гаджеты
Microsoft назвала системные требования к компьютерам на Windows
Компания Microsoft обновила список системных требований к компьютерам на Windows.
Live24 08:45
Футбол
Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит матч с «Вольфсбургом»
Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих пропустит субботний матч против «Вольфбсурга».
Спорт-Экспресс 17:16
Кино
Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»
Игромания.ру 15:35
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф
Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Политика
Президент Украины ввел новые санкции против российских соцсетей
Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей.
Российская газета 19:00
Общество
Цифровые пропуска на Сахалине ввели, чтобы не оплачивать обсервацию
Sakh.com стало известно об истинных причинах введения цифровых пропусков в Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 18:52
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия 11:48
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
Авто
В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan
Представители китайской автомобильной компании планируют запустить собственное предприятие в Узбекистане, воспользовавшись условиями специальной Навоийской экономической зоны.
Car.ru 07:36
Общество
СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня 06:29
Общество
Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 14:46
Армия и оружие
Иранские военные скрестили американскую гаубицу с российской БМП-1
Для создания своей САУ иранские инженеры позаимствовали ходовую часть гусеничной бронемашины Boragh.
ГЛАС.RU 12:23
Космос
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 20:00
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Общество
Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
РИА Новости 19:47