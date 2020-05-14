Экономика

РЕН ТВРЕН ТВБанк России в 2019 году сократил убыток почти в три раза

За прошлый год ЦБ РФ сократил убыток почти в три раза - до 182,6 млрд рублей против 434,7 млрд в 2018 году.
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Подробнее о событии

Убыток Центробанка превысил триллион рублей

Lenta.ru04:20

ЦБ в 2019 году почти в три раза сократил убыток

Аргументы и Факты03:58

ЦБ России сократил убытки почти в три раза

Московский Комсомолец02:40

Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Российская газета02:47

Убыток ЦБ за последние три года превысил ₽1 трлн

РБК02:30

ЦБ в 2019 году сократил убыток более чем вдвое

Rambler News Service02:26

Банк России в 2019 году сократил убыток почти в три раза

РЕН ТВ01:47
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

В России очень много достойных конкурса ребят, которым проект поможет раскрыться и показать себя миру.
Комсомольская правда 18:00
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
4,1K
Происшествия

Первый случай коронавируса выявлен в Тайшете

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Тайшете, сообщает 13 мая ИА «Тайшет24» со ссылкой на главврача районной больницы Марину Лазареву.
ИрСити вчера в 02:03
2
Здоровье

Симоньян сравнила здравоохранение в России и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
РИА Новости 18:10
24
Религия

В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией

В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
Телеканал RTVI 10:52
12
Технологии

В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
24
Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ

В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
117
Здоровье

Горячая линия по вопросам выплат медикам открылась в Иркутской области

В Иркутской области министерство здравоохранения открыло горячую линию по вопросам выплаты стимулирующих надбавок врачам и среднему и младшему медперсоналу, работающим с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.
Наш Север 19:10
2
Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета".
Москва 24 06:46
14
Экономика

Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
2
Футбол

Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»

Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:38
Общество

ВЦИОМ: обращение Путина от 11 мая понравилось 75% зрителей

Опрос граждан по последнему обращению президента Владимира Путина провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Политика Сегодня вчера в 13:57
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Гаджеты

Microsoft назвала системные требования к компьютерам на Windows

Компания Microsoft обновила список системных требований к компьютерам на Windows.
Live24 08:45
4
Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera 03:44
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Футбол

Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит матч с «Вольфсбургом»

Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих пропустит субботний матч против «Вольфбсурга».
Спорт-Экспресс 17:16
Кино

Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»

Игромания.ру 15:35
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф

Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
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Политика

Президент Украины ввел новые санкции против российских соцсетей

Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей.
Российская газета 19:00
20
Общество

Цифровые пропуска на Сахалине ввели, чтобы не оплачивать обсервацию

Sakh.com стало известно об истинных причинах введения цифровых пропусков в Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 18:52
Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17

В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия 11:48
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
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Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц

У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
27
Авто

В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan

Представители китайской автомобильной компании планируют запустить собственное предприятие в Узбекистане, воспользовавшись условиями специальной Навоийской экономической зоны.
Car.ru 07:36
4
Общество

СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня 06:29
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Общество

Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 14:46
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Армия и оружие

Иранские военные скрестили американскую гаубицу с российской БМП-1

Для создания своей САУ иранские инженеры позаимствовали ходовую часть гусеничной бронемашины Boragh.
ГЛАС.RU 12:23
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Космос

Россия разработает новую программу изучения Венеры

Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 20:00
Происшествия

ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске

Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
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Общество

Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
РИА Новости 19:47
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