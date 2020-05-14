Экономика

РЕН ТВРЕН ТВБанк России в 2019 году сократил убыток почти в три раза

За прошлый год ЦБ РФ сократил убыток почти в три раза - до 182,6 млрд рублей против 434,7 млрд в 2018 году.
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Убыток Центробанка превысил триллион рублей

Lenta.ru04:20

ЦБ в 2019 году почти в три раза сократил убыток

Аргументы и Факты03:58

ЦБ России сократил убытки почти в три раза

Московский Комсомолец02:40

Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Российская газета02:47

Убыток ЦБ за последние три года превысил ₽1 трлн

РБК02:30

ЦБ в 2019 году сократил убыток более чем вдвое

Rambler News Service02:26

Банк России в 2019 году сократил убыток почти в три раза

РЕН ТВ01:47
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Космос

Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах.
Взгляд.ру 07:52
4
Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
1,3K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,3K
Общество

Собянин заявил о возможности второй волны коронавируса в Москве

Преждевременное снятие ограничительных мер из-за коронавируса может привести к второй волне заболеваемости в Москве, считает мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 09:56
6
Общество

Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ начиная с 19 июня

В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки.
РИА Новости 09:29
60
Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
161
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
4,3K
Общество

Родители Архангельской области начали оформлять «карантинные» выплаты на детей

Производить единовременную выплату начнут с 1 июня 2020 года, но обращаться за назначением денежной помощи можно вплоть до 1 октября 2020 года.
Медиапортал Правда Севера вчера в 07:21
Общество

Путину сообщили об опухоли Заворотнюк

О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года.
РИА Новости 08:13
686
Общество

Попова: рост числа заболевших коронавирусом в России остановлен

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить.
Будущее России. Национальные проекты 10:24
205
Общество

ФСБ проверит активистов, высадивших деревья в парке Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга планирует обратиться в областные ФСБ и МВД для получения правовой оценки действий эко-активистов, которые в понедельник высадили деревья на территории парка УрГУПС.
Уральский меридиан 07:01
29
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
63
Общество

В Свердловской области вылечился от коронавируса «нулевой» пациент

ФедералПресс 09:46
4
Общество

Собянин рассказал о нагрузке на коронавирусные стационары

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что нагрузка на коронавирусные стационары уменьшается.
RT на русском 10:53
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
76
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
1,4K
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
113
Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
706
Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана вчера в 19:21
153
Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera 03:44
3
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
10
Общество

Власти Москвы назвали достоверными данные о смертности от COVID-19

Чиновница отметила, что Москва в отношении данных о коронавирусе придерживается «политики полной открытости» и публикует полную раскрытую аналитику и статистику, связанную с распространением инфекции в городе.
Известия 10:03
Наука

Китайские врачи впервые вылечили сердце инъекцией стволовых клеток

Pravda.Ru 07:59
7
Хоккей

Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА

В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru 10:08
Происшествия

ФСБ проводит обыски в здании правительства Пензенской области

"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 04:14
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Игры

Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5

Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
87
Общество

Германия откроет границы с соседними странами 15 июня

Как объявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, улучшение эпидемиологической ситуации в стране позволило запланировать открытие границ с Австрией, Францией и Швейцарией с 15 июня 2020 года.
Prian.ru 09:25
15
Общество

В Росреестре засекретили московскую квартиру генпрокурора Краснова

В Росреестре засекретили квартиру генпрокурора Игоря Краснова, теперь собственником квартиры указана Российская Федерация.
Дождь 09:04
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