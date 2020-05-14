За прошлый год ЦБ РФ сократил убыток почти в три раза - до 182,6 млрд рублей против 434,7 млрд в 2018 году.

Банк России в 2019 году сократил убыток почти в три раза

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