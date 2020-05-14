ЦБ РФ в 2019 году сократил убыток почти втрое, до 182,6 миллиарда рублей против 434,7 миллиарда рублей в 2018 году, следует из годового отчета регулятора. Доходы за год выросли на 9,14%, до 630,7 миллиарда рублей, расходы уменьшились на 27,9% — до 632,6 миллиарда рублей.

Банк России в 2019 году сократил убыток почти втрое

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