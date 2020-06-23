Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на онлайн-конференции "Ренессанс Капитала".

Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля

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