Финансы

ТАССТАССБанк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля

Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на онлайн-конференции "Ренессанс Капитала".
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Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля

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Газета.Ru04:05
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