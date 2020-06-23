Финансы
Политика СегодняЗампред ЦБ исключил возможность снижения ключевой ставки до нуля
Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин во время конференции инвесторов "Ренессанс Капитала" опроверг появление нулевой ключевой ставки в РФ. Заботкин считает, что в "обозримом будущем" снизить ключевую ставку до нуля в России не получится.
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Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
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СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
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Ученые рассказали, что им удалось найти следы того, что извержение вулкана в одном полушарии способствовало падению Римской республики и Древнего Египта и появлению Римской империи на другой стороне планеты.
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Спектроскопические исследования молекулы пропаргилимина в лаборатории помогли найти ее в облаке недалеко от центра Млечного Пути.
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Кино
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Съемки седьмого сезона «Сватов» перенесли на 2021 год
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Сын Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
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Госдума поддержала законопроект о воспитании в России
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