Экономика

ПРАЙМПРАЙМБанк России видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня. Возможно снижение на 1 процентный пункт.
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Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Российская газета05 июня в 09:32

Банк России видит значительное пространство для снижения ключевой ставки в июне

Finam.Ru05 июня в 08:37

ЦБ допустил ещё большее снижение ключевой ставки

News.ru05 июня в 08:49

Банк России по-прежнему видит значительное пространство для снижения ключевой ставки

ТАСС05 июня в 09:29

Вариант снижения ключевой ставки 19 июня на 100 б.п. остается в числе основных - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет05 июня в 11:59

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня

ПРАЙМ05 июня в 08:15

В АКРА спрогнозировали динамику ключевой ставки в России

Известия05 июня в 05:03
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Происшествия

ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
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Авто

Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог

Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.
Car.ru 13:42
Политика

Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии

Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
Газета.Ru 16:31
1
Общество

В России продлили срок подачи документов в колледжи

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
32
Общество

Более 400 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

Жертвами коронавируса стали 400 013 тыс. жителей планеты, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 05:43
10
Здоровье

The Lancet (Великобритания): наглядные уроки эпидемии covid-19 в России (The Lancet)

Александр Мясников, отвечающий в России за информацию о covid-19, заявил в середине апреля, что россияне не могут заразиться вирусом.
ИноСМИ 18:14
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
791
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
6
Общество

Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
24
Армия и оружие

Donya-e-Eqtesad (Иран): Путин продолжает вооружать сирийскую армию (Donya-e Eqtesad)

Очевидно, что Россия и Сирия продолжают активное сотрудничество в сфере обороны и безопасности, традиции которого были заложены еще в годы существования СССР.
ИноСМИ 09:17
1
Политика

Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
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Общество

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

РИАМО 07:22
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Автоновости дня 04:07
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Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
52
Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
1,2K
Политика

Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации

Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ.
ФедералПресс 15:42
43
Наука

Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг

Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС).
ТАСС Наука 05 июня в 06:21
103
Общество

В Белоруссии возобновили пикеты в поддержку кандидатов в президенты

В десятках городов по всей Белоруссии в воскресенье проходит сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты претендентов, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко, белорусы снова выстраиваются в очереди, чтобы отдать свою подпись за них.
РИА Новости 07:47
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,9K
Экономика

Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
19
Футбол

Шевченко продлил контракт со сборной Украины

Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины. Новое соглашение рассчитано до конца 2022 года.
Газета.Ru 11:32
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
1,3K
Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
149
Общество

Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
998
Футбол

«Краснодар» интересуется форвардом «Кельна» Кордобой

Нападающий «Кельна» Джон Кордоба может продолжить карьеру в РПЛ. 27-летним игроком интересуется «Краснодар», сообщает «Чемпионат».
Sports.ru 17:12
Политика

Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
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Игры

Восемь целей и 467 процентов: кампания Black Book завершилась

Завершилась Kickstarter-кампания славянской ролевой игры Black Book, и завершилась с честью.
Игромания.ру 10:40
Здоровье

Регионы России обновили рекорд заболеваемости COVID-19

Остальные регионы страны, напротив, обновляют рекорд заболеваемости: суммарно там сегодня выявлено почти 6,9 тысячи заболевших.
BFM.ru 05 июня в 04:01
31
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ходит без маски и всех критиков отправляет в бан

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила критикам, которым не понравилось, как она ходит без медицинской маски.
Территория новостей 11:24
5
Финансы

ФРС США подставит плечо российскому рублю

Эксперты банка Standard Chartered предрекают резкое падение доллара в случае, если Федеральная резервная система США опустит ключевую ставку до отрицательных значений.
Свободная Пресса вчера в 02:12
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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