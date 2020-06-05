Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня. Возможно снижение на 1 процентный пункт.

Авто Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.

Политика Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека. 1

Здоровье The Lancet (Великобритания): наглядные уроки эпидемии covid-19 в России (The Lancet) Александр Мясников, отвечающий в России за информацию о covid-19, заявил в середине апреля, что россияне не могут заразиться вирусом.

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 791

Политика Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. 411

Здоровье В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. 1,2K

Политика Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ. 43

Наука Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС). 103

Общество В Белоруссии возобновили пикеты в поддержку кандидатов в президенты В десятках городов по всей Белоруссии в воскресенье проходит сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты претендентов, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко, белорусы снова выстраиваются в очереди, чтобы отдать свою подпись за них.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,9K

Футбол Шевченко продлил контракт со сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины. Новое соглашение рассчитано до конца 2022 года.

Шоу-бизнес Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. 149

Футбол «Краснодар» интересуется форвардом «Кельна» Кордобой Нападающий «Кельна» Джон Кордоба может продолжить карьеру в РПЛ. 27-летним игроком интересуется «Краснодар», сообщает «Чемпионат».

Политика Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом. 113