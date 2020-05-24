Экономика

Народные новостиНародные новостиБанк России видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки

Политика Центробанка РФ по снижению ключевой ставки может быть продолжена для поддержания бизнеса в период пандемии COVID-19. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила в рамках видеосовещания с президентом Владимиром Путиным.
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Снижение ставки ЦБ на 100 б.п. возможно, если годовая инфляция будет у текущего уровня

ПРАЙМ04:46

Снижение ключевой ставки на 100 бп уже не выглядит безальтернативным и срочным сценарием - Росбанк

Финмаркет04:28

Снижение ставки на 1% у ЦБ «на столе». Что это значит для инвестора

РБК23 мая в 06:33

Пункты назначения

Российская газетавчера в 13:40

Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

ТАСС22 мая в 08:29

ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции

РИА Новости22 мая в 07:33

В ЦБ рассказали о ситуации в российской экономике

RT на русском22 мая в 07:14
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Территория новостей вчера в 12:58
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 06:10
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Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

Полиция в Домодедово задержала двух мужчин, устроивших драку на борту самолета, прилетевшего в Москву из Сочи.
РБК вчера в 17:38
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Главную роль в комедийном проекте совместного производства США, Великобритании и Австралии сыграла Эль Фаннинг.
Общественный контроль 22 мая в 07:15
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Музыка

Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса

Американский певец Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса, сообщает компания SAV Entertainment, которая занимается организацией гастролей, на официальной странице в Facebook.
РИА Новости 05:47
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Политика

Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского

BFM.ru вчера в 08:52
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Шоу-бизнес

Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов

Вечерний курьер вчера в 11:27
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Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
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Здоровье

Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Lenta.ru вчера в 15:11
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Экономика

Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
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Происшествия

В Иркутске 90 вахтовиков сбежали из обсерватора на стройку

На стройке в иркутском микрорайоне Ново-Ленино были задержаны 90 человек, которые приехали на работу из общежития, расположенного в поселке Маркова, где ранее был выявлен очаг коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 06:20
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Фигурное катание

Фигуристы группы Тутберидзе первыми заехали на базу в Новогорск

Metaratings 05:00
Общество

В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Авто

Volvo прогнозирует отсутствие спроса на автомобили с ДВС

Выступая на недавней конференции Financial Times Global Boardroom, Хокан Самуэльссон назвал идею разработки схем утилизации для субсидирования продаж автомобилей с ДВС «пустой тратой денег».
32CARS.ru 23 мая в 07:55
Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
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Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

РИА Новости вчера в 23:46
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Авто

Составлен топ-10 популярных иномарок локальной сборки в РФ

Аналитики агентства «Автостат» в рамках подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России» изучили авторынок и выделили ТОП-10 иномарок произведенных на территории РФ.
Тарантас Ньюс 23 мая в 06:20
Политика

Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы на фоне угроз США

Первый из пяти иранских танкеров c топливом приблизился в субботу, 23 мая, к водам Венесуэлы, несмотря на угрозы co стороны Соединенных Штатов o возможности применения санкций в отношении Тегерана за поставку топлива в южноамериканскую страну.
Известия 23 мая в 23:07
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Наука

В ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду

Ученые считают, что повышение уровня моря и глобальное потепление могут привести к тому, что в ближайшее время болота дельты Миссисипи уйдут под воду.
Goroday.ru 03:43
Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Общество

Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Sostav.ru вчера в 22:40
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Общество

Последний звонок для выпускников всей России прошёл сегодня онлайн

Сегодня стартовала всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку Последнего звонка для всех выпускников школ страны.
ГТРК Чита 06:03
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Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов», — сказал Чавушоглу.
Известия вчера в 19:16
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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