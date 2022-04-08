ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Совет директоров Банка России на внеплановом заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 базисных пунктов (б.п.) - до 17% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Кадр из шоу "Прямой эфир" — Марина Хлебникова дала первое после пожара интервью Отметим, что накануне выписки Марины Арнольдовны из больницы Андрей Малахов объявил сбор средств на ремонт сгоревшей квартиры Хлебниковой.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-премьер Татьяна Голикова и другие политики простились с Владимиром Жириновским в колонном зале Дома Союзов.