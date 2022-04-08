ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Совет директоров Банка России на внеплановом заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 базисных пунктов (б.п.) - до 17% годовых, говорится в сообщении регулятора.