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Банк России внепланово снизил ключевую ставку до 17% годовых

ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Совет директоров Банка России на внеплановом заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 базисных пунктов (б.п.) - до 17% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Интерфакс
Как следует
 из пресс-релиза ЦБ, риски для финансовой стабильности сохраняются, но сейчас перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.
Газета.Ru
ЦБ также допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Frank Media
На сайте регулятора сообщили, что в следующий раз вопрос о ключевой ставке рассмотрят 29 апреля.
Центральная Служба Новостей

Подробнее о событии

Банк России решил снизить ключевую ставку с 20 до 17%
РБК05:39
Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов годовых
РИА Новости05:03
ЦБ снизит ключевую ставку до 17%
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ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых
RT на русском04:45
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
Коммерсантъ04:43
Банк России снизил ключевую ставку до 17%
ТАСС04:42
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых
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