Банк России вновь продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Москва, 28 сентября 2020, 21:48 — REGNUM Срок перевода пенсионеров на карты национальной платёжной системы «Мир» решено продлить до конца текущего года. Об этом сообщила 28 сентября глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Переход на карты «Мир» откладывается до конца года
Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ru28 сентября в 13:32
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Интерфакс28 сентября в 14:30