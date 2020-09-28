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Банк России вновь продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Москва, 28 сентября 2020, 21:48 — REGNUM Срок перевода пенсионеров на карты национальной платёжной системы «Мир» решено продлить до конца текущего года. Об этом сообщила 28 сентября глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ru28 сентября в 13:32
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Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газета28 сентября в 14:24
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новости28 сентября в 15:41
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфакс28 сентября в 14:30
Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известиявчера в 18:57
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАСС28 сентября в 14:12
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМ28 сентября в 13:33
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ru28 сентября в 13:32

За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 16 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Интерфакс27 сентября в 16:21
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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В Брянской области запретили массовые мероприятия

Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова на заседании регионального оперативного штаба отметила, что с наступлением осени наблюдается сезонный подъем ОРЗ и ОРВИ, поэтому необходимо вернуться к усилению мер контроля за соблюдением санитарных норм и правил.
Брянская Губерниявчера в 02:51
39

МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

«Не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах Алексея Навального», — сообщили в МИДе.
РБКвчера в 15:47
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СМИ: Загитова выступила против участия Медведевой в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила против того, чтобы двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала соведущей телешоу «Ледниковый период».
RT на русскомвчера в 15:56
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Динамо (Киев) — Гент 3:0

В первом матче украинский клуб одержал победу со счётом 2:1. На своём поле «Динамо» также добилось победы, разгромив своего оппонента, в ворота которого было забито три безответных гола, два из которых с пенальти.
Metaratingsвчера в 16:48

В ВС Швеции подтвердили информацию о разоблачении офицера

Стокгольм, 28 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Командование вооруженных сил Швеции подтвердило информацию об одном из своих бывших высокопоставленных офицеров, который предоставил заведомо ложную информацию в своем резюме.
REGNUM28 сентября в 09:20
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США запугивают Россию удваиванием ядерных боеголовок

Власти США приказали военным проверить, насколько быстро можно будет нарастить число развёрнутых ядерных боеголовок после истечения действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
News.ruвчера в 12:28
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