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Банк России вновь выступил против легализации биткоинов в расчетах внутри страны

Центральный банк России выступает против использования биткоина как платежного средства для расчетов внутри страны, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя банка Эльвиру Набиуллину.
Lenta.ru
В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
ПРАЙМ
"Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях.
ПРАЙМ
Набиуллина отметила, что тарифы на переводы будут не выше, чем в Системе быстрых платежей (СБП).
Lenta.ru

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ЦБ категорически против легализации расчетов в биткоинах внутри России
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«Это денежный суррогат»: ЦБ считает категорически неправильным легализовывать биткоины в расчетах
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ЦБ России выступил против расчетов в биткоинах внутри страны
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