РИА НовостиБанк России возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банкахБанк России возобновил возможность для финорганизаций продавать наличную валюту гражданам.РИА НовостиВ ЦБ объяснили смягчение ограничений тем, что россияне начинают менять валюту обратно на рубли, а у кредитных организаций появляется валютная наличность.ФАНС 11 апреля отменена комиссия в 12 процентов на покупку валюты.Говорит МоскваОграничительную меру Банк России ввел в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНYakutsk.ruГлавный региональныйВечерняя МоскваРосбалтПодробнее о событииЦБ разрешил банкам продавать гражданам наличную валютуВзгляд.ру18:04Банк России возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банкахLenta.ru18:02Банк России возобновил продажу наличной валюты гражданам через банкиNews.ru17:48Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банкахРИА Новости17:23Центробанк возобновил возможность продажи наличной валюты в банкахМосковский Комсомолец17:56Жителям России напомнили о возможности купить наличную валюту в кассах банков с 18 апреляФАН16 апреля в 07:40Когда можно будет купить наличную валюту в банке?Аргументы и Факты15 апреля в 07:16Показать ещёОценить1,9KПоделиться