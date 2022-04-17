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Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках

Банк России возобновил возможность для финорганизаций продавать наличную валюту гражданам.
РИА Новости
В ЦБ объяснили смягчение ограничений тем, что россияне начинают менять валюту обратно на рубли, а у кредитных организаций появляется валютная наличность.
ФАН
С 11 апреля отменена комиссия в 12 процентов на покупку валюты.
Говорит Москва
Ограничительную меру Банк России ввел в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ разрешил банкам продавать гражданам наличную валюту
Взгляд.ру18:04
Банк России возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках
Lenta.ru18:02
Банк России возобновил продажу наличной валюты гражданам через банки
News.ru17:48
Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках
РИА Новости17:23
Центробанк возобновил возможность продажи наличной валюты в банках
Московский Комсомолец17:56
Жителям России напомнили о возможности купить наличную валюту в кассах банков с 18 апреля
ФАН16 апреля в 07:40
Когда можно будет купить наличную валюту в банке?
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