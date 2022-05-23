В последние дни Банк России вернулся к практике закупки иностранной валюты с целью ухода от излишнего укрепления рубля, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству и регулятору.
В 2024 году экономика России может показать рост ВВП, 2022 и 2023 годы уйдут на ее перестройку с учетом вводимых санкций, а долгосрочные структурные изменения могут занять до 10 лет по некоторым видам производства, считает председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью», считает доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко, передает РБК.
Власти Финляндии с начала специальной военной операции России на Украине заблокировали имущество граждан РФ, попавших под западные санкции, на сумму как минимум в 76 млн евро, сообщает 23 мая издание Helsingin Sanomat (HS).