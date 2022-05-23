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Банк России возобновил закупки валюты для сдерживания излишнего укрепления рубля

В последние дни Банк России вернулся к практике закупки иностранной валюты с целью ухода от излишнего укрепления рубля, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству и регулятору.
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28 февраля власти ввели обязательный норматив для экспортеров по продаже валютной выручки – на уровне 80%.
Ведомости
К моменту закрытия торгов в пятницу, 20 мая, доллар на Мосбирже стоил 60,2 руб., евро – 62,8 руб.
Ведомости
Российские власти объясняли укрепление рубля резким перекосом торгового баланса в пользу положительного сальдо, а также приостановкой бюджетного правила.
Ведомости

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«Ведомости» сообщили о возобновлении закупки валюты Центробанком
Интерфакс02:08
ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления
Ведомостивчера в 16:23
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«Ведомости» сообщили о возврате ЦБ к закупкам валюты для сдерживания укрепления рубля
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«Ведомости»: ЦБ возобновил закупки валюты
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Банк России возобновил закупки валюты для сдерживания излишнего укрепления рубля
ПРАЙМ03:25
ЦБ России возобновил закупки валюты для сдерживания излишнего укрепления рубля
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