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ЦБ опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2021 году

По итогам данных заседаний в пресс-релиз по ключевой ставке будет включена таблица с обновлённым среднесрочным макроэкономическим прогнозом. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован через неделю после указанных заседаний (на шестой рабочий день).В источнике
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Известия

ЦБ решил публиковать траекторию ключевой ставки

Известиявчера в 09:53
ТАСС

ЦБ планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макропрогноза

ТАССвчера в 06:01
РБК

Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

РБКвчера в 08:26
Экономика сегодня

Ключевая ставка ЦБ финансово поддержит россиян в 2021 году

Экономика сегоднявчера в 07:46
News.ru

ЦБ начнёт публиковать траекторию ключевой ставки

News.ruвчера в 07:26
ПРАЙМ

Банк России принял решение публиковать траекторию ключевой ставки

ПРАЙМвчера в 06:16
RT на русском

Эксперт оценил планируемую ЦБ публикацию траектории ключевой ставки

RT на русскомвчера в 08:55

В России разработают СВЧ-радиолокаторы для беспилотных вертолетов

В России начата разработка СВЧ-радиолокаторов для беспилотных и малоразмерных вертолетов, соответствующее соглашение заключили Центр вертолетостроения и холдинг "Росэлектроника".
Военное обозрениевчера в 06:04
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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«Азбука вкуса» инвестировала в стартап в области Digital Health

Система позволяет заказывать сдачу анализов крови с выездом на дом, на основе результатов анализов и их сопоставления с данными о физической активности человека врач дает заключение и персональные рекомендации по питанию и формированию привычек.
ADVIS.ru02:48