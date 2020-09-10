ЦБ опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2021 году
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По итогам данных заседаний в пресс-релиз по ключевой ставке будет включена таблица с обновлённым среднесрочным макроэкономическим прогнозом. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован через неделю после указанных заседаний (на шестой рабочий день).В источнике
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