Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, увеличилось с 2015 года на 6,6 млн человек, говорится в отчете регулятора. О том, что заставляет россиян брать кредиты, — в материале «Огонька» «Да не ссудимы будете».

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте» Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Шоу-бизнес Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.

Шоу-бизнес Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.

Фигурное катание Экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала снижение баллов олимпийской чемпионке Алине Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

Общество Путин и Патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» Президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в Манеже выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

Шоу-бизнес Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.

Футбол Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново» Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.

Политика Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в День народного единства заявил, что только вместе россияне смогут ответить на все вызовы.

Футбол «Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона» Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.

Кино СМИ: Киану Ривз уговорил CD Projekt добавить больше сцен с его персонажем в Cyberpunk 2077 CD Projekt RED удвоила количество сцен с Джонни Сильверхендом в Cyberpunk 2077. Об этом попросил актер Киану Ривз, который сыграл персонажа.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Армия и оружие На Украине назвали новую дату отвода сил в Петровском Разведение сил в районе Петровского в Донбассе состоится 8 ноября, если сохранится решим тишины и не будет обстрелов, заявил в понедельник на брифинге командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант, Владимир Кравченко.

Политика Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.

Общество Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

Религия Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

Спорт WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассчитывает вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца 2019 года.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Общество Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.

Политика Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию» Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Экономика Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.