Экономика
КоммерсантъБанк России впервые оценил количество серийных заемщиков
Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, увеличилось с 2015 года на 6,6 млн человек, говорится в отчете регулятора. О том, что заставляет россиян брать кредиты, — в материале «Огонька» «Да не ссудимы будете».
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ЦБ проанализировал практику получения кредитов на первоначальный взнос по ипотеке
Интерфакс01 ноября в 07:13
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Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Шоу-бизнес
Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового
Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Общество
«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
РИА Новости 06:42
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Общество
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
Ведомости вчера в 07:03
Политика
Зеленский вдвое сократил число судей Верховного суда Украины
Владимир Зеленский подписал законопроект о судебной реформе. Согласно документу вдвое сокращается численность судей.
Комсомольская правда 10:43
Технологии
TSMC наймёт 8000 сотрудников для разработки 3-нанометровых чипов
Исполнительный президент TSMC Марк Лю (Mark Liu) заявил о намерении производителя принять на работу 8000 сотрудников для нового центра исследований и разработок, который должен быть введён в эксплуатацию в следующем году.
3DNews 10:15
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия вчера в 05:33
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Здоровье
Врачи перечислили сигналы организма, которые нельзя игнорировать
Ломкие, редкие волосы, секущиеся на концах, могут говорить о том, что в организме существует дефицит витамина А. Кроме того, это может свидетельствовать о недостаточном количестве железа и цинка.
ФедералПресс вчера в 03:57
Политика
Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
РИА Новости 12:50
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»
RuNews24.ru 10:39
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Генерального директора McDonald's Стива Истербрука освободили от должности и лишили места в совете директоров из-за близких отношений с одной из подчиненных.
Русская Планета 04:55
Общество
Россия решила увеличить ежегодную помощь Африке на 10 млн долларов
Россия будет ежегодно выделять через фонды Всемирной продовольственной программы ООН на 10 миллионов долларов больше для Африки, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Московский Комсомолец 12:59
Гаджеты
Презентован самый тонкий неубиваемый бюджетный смартфон Oukitel Y1000
Актуальные Новости 10:59
Авто
Скидки в ноябре на свои автомобили объявил «АвтоВАЗ»
При сдаче старого автомобиля можно получить скидку в 20000 рублей на модели LADA Granta, LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG.
ГЛАС.RU 01:28
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»
Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30