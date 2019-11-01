Экономика
КоммерсантъБанк России впервые оценил количество серийных заемщиков
Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, увеличилось с 2015 года на 6,6 млн человек, говорится в отчете регулятора. О том, что заставляет россиян брать кредиты, — в материале «Огонька» «Да не ссудимы будете».
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ЦБ проанализировал практику получения кредитов на первоначальный взнос по ипотеке
Интерфакс01 ноября в 07:13
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
Общество
Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия 11:38
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении десяти генералов Следственного Комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Lenta.ru 11:11
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В Москве прошли два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Происшествия
Под Пионерским водитель насмерть сбил мать с ребенком и скрылся
Возле улицы Шаманова в кювете обнаружили тело женщины, рядом с которым лежала коляска. Внутри находился двухлетний ребенок.
Невские Новости 01:32
Политика
Четыре страны вслед за Евросоюзом продлили санкции против России
Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению ЕС о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда российских физических и юридических лиц, заявила глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.
REGNUM 12:10
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
РИА Новости 11:25
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 02 ноября в 11:39
Политика
Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде
News.ru 10:44
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»
Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Футбол
«Спартак» пропустил первый гол при Тедеско в РПЛ
Спорт-Экспресс 11:18
Гаджеты
Презентован самый тонкий неубиваемый бюджетный смартфон Oukitel Y1000
Актуальные Новости 10:59
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Watch будут втрое дешевле Apple Watch 5
UfaTime.ru 11:05
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Политика
МИД Украины назвал причину срыва разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия.
Известия 09:07
Гаджеты
100-дюймовый смарт-телевизор TCL оценили в 11 400 долларов
100-дюймовый смарт-телевизор TCL оценили в 11 400 долларов, в то время как у конкурентов ценники начинаются от 71 тыс. долларов.
Газета DAILY 12:06
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02 ноября в 01:00
Футбол
Головин попал в сферу интересов «ПСЖ»
Игрок «Монако» и национальной команды России Александр Головин попал в сферу интересов «ПСЖ».Как сообщает источник, россиянин не находится в верхних сточках шорт-листа «парижан», однако клуб пристально наблюдает за игрой 23-летнего хавбека в этом сезоне.
Vprognoze.ru 08:10
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Футбол
Самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином»
СитиТрафик 10:28