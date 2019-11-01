Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанк России впервые оценил количество серийных заемщиков

Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, увеличилось с 2015 года на 6,6 млн человек, говорится в отчете регулятора. О том, что заставляет россиян брать кредиты, — в материале «Огонька» «Да не ссудимы будете».
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