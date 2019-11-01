Финансы
КоммерсантъБанк России впервые оценил количество серийных заемщиков
Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, увеличилось с 2015 года на 6,6 млн человек, говорится в отчете регулятора. О том, что заставляет россиян брать кредиты,— в материале «Огонька» «Да не ссудимы будете».
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Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Транспорт
Строительство скоростной автотрассы Москва-Казань начнется в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году.
РЕН ТВ 04:17
Шоу-бизнес
Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк
Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Происшествия
Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.
РИА Новости 10:38
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Армия и оружие
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда вчера в 12:22
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Discover24 вчера в 03:21
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал программу «Мир глазами Владимира Путина».
Lenta.ru 12:37
Авто
Fisker готовит конкурента Tesla Model X
Fisker Karma получит блок литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов, а также «экстендер».
5 колесо 02:05
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика
Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.
Lenta.ru 11:13
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование русскими
Русские преследуют семьи военных НАТО, которые несут службу в Прибалтике. Об этом сообщает Jyllands-Posten.
Lenta.ru 12:48
Происшествия
Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, будет закрыт на сутки
Представитель пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа сообщила журналистам, что детское дошкольное учреждение "Сказка" в городе Нарьян-Мар 1 ноября будет закрыто для посещения в связи с убийством шестилетнего воспитанника, которое произошло в детском саду накануне.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
Политика
МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения саммита в нормандском формате, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
RT на русском 08:07
Футбол
Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед матчем с ЦСКА в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги, поделился своими ожиданиями от предстоящей игры в эфире телеканала «Матч ТВ».
Невские Новости 12:46
Армия и оружие
США намерены сохранять контроль над нефтеносными районами Сирии
Соединённые Штаты собираются и дальше контролировать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
RT на русском 29 октября в 05:39
Футбол
Клопп назвал игрока «Арсенала» талантом века
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом» похвалил форварда «канониров» Габриэла Мартинелли.
Чемпионат 12:17
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
Матч ТВ 10:53
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI вчера в 04:38
Технологии
Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
Компания Google объявила о покупке производителя фитнес-браслетов и часов Fitbit. Сумма сделки составила $2,1 млрд.
Ведомости 10:11
Наука
Желудочно-кишечные микробы влияют на мозг и страхи
АБН вчера в 21:26