Экономика
РБКЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ. Обязательства серийных заемщиков за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.
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Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
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Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
Чемпионат 16:58
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Политика
Григорий Лепс объявлен персоной нон-грата в Латвии
Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну.
BFM.ru 10:03
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
30 октября атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава».
Известия вчера в 00:08
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Футбол
Матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» перенесен в «Лужники»
Матча 21-го тура Олимп-ФНЛ «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» перенесен по независящим от московского клуба причинам.
Sportbox.RU 16:56
Общество
Минкультуры попросило сократить показы зарубежных фильмов 4 ноября
Министерство культуры РФ направило киносетям письмо с просьбой увеличить число сеансов с российскими кинокартинами в День народного единства, 4 ноября.
Газета.Ru 15:49
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,53% - до $59,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.
ТАСС вчера в 07:52
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Футбол
Коутиньо и его жена прошли процедуру крещения в собственной ванне
Напомним, Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в летнее трансферное окно на правах аренды.
Чемпионат 11:25
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»
«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка.
Спорт-Экспресс 14:08
Киберспорт
Анонс World of Warcraft: Shadowlands. Сильвана рушит вселенную
В анонсирующем ролике дополнения Shadowlands Сильвана отправилась в Цитадель Ледяной короны, где темная эльфийка бросила вызов Высшему Лорду Болвару Фордрагону, нынешнему Королю-личу.
Cyber.sports.ru 15:39
Космос
NASA опубликовало снимок Солнца, похожего на тыкву для Хэллоуина
NASA опубликовало в своем Twitter фотографию Солнца. На снимке горящие области звезды напоминают резаную тыкву.
Политическая Экспертиза 29 октября в 04:38
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Происшествия
В Нарьян-Маре задержан охранник, пропустивший убийцу в детский сад
Как сообщили в СК РФ, задержан сотрудник охранного предприяитя «Святогоръ», который должен был охранять помещения детского сада и пропустил в здание пьяного мужчину.
Росбалт 05:36
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Хоккей
Виталий Кравцов призвал забыть про очки ради блага «Трактора»
В июне 2018 года Виталий Кравцов был выбран под общим девятым номером на драфте новичков НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
Южноуральская панорама 14:03
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Хоккей
Шестеркин признан вратарем месяца в АХЛ
Российский вратарь Игорь Шестеркин, выступающий в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк» (фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс»), признан лучшим вратарем лиги в октябре.
Sport24.ru 15:27
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru 30 октября в 16:50
Происшествия
Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане
В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Известия 09:32
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25