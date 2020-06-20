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Политика Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. 15

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