В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.

Экономика В правительстве опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых Позже "Известия" сообщили со ссылкой уже не свои источники, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей. 5,4K

Игры Студия Electronic Arts показала тизеры новых игр Сегодня ночью студия Electronic Arts провела презентацию EA Play, на которой показала игры нового поколения. 4

Наука В России создали метод кодирования данных для сетей 6G "Речь идет о технологиях 6G, – рассказывает сотрудник факультета Фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО Егор Опарин, – они позволят увеличить скорость передачи информации в 100 – 1000 раз, но это потребует перехода на новый, терагерцовый, диапазон". 1

Армия и оружие МИД назвал задачи российских вооруженных сил в космосе оборонительными Перед вооруженными силами РФ в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи, говорится в сообщении МИД РФ в связи с публикацией в США открытой версии "Оборонной космической стратегии". 10

Гаджеты Microsoft принудительно установит майское обновление Windows 10 Пресс-служба компании Microsoft в своем Twitter-аккаунте сообщила о принудительной установке новой версии операционной системы WIndows 10 на устройствах, которые находятся под управлением предыдущих версий с истекающим сроком службы. 41

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 814

Общество Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости". 171

Политика Спикер ГД Володин: Путин укрепил Россию для будущего Президент РФ Владимир Путин заложил фундамент сильной России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 18 июня в интервью изданию «Газета.ру». 7,7K

Политика Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать весь ядерный арсенал Китая и России.

Авто Опубликованы изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап» Специалисты «Колеса.ру» решили показать, как мог бы выглядеть «тяжелый» вариант популярного отечественного автомобиля УАЗ «Пикап». 81

Политика Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона. 2,9K

Шоу-бизнес Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов Американская актриса Шэрон Стоун показала фанатам архивное фото. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Футбол Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.