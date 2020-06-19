Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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Эксперт назвал снижение ключевой ставки ЦБ значимой поддержкой экономики России
Экономика сегодня12:29
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — минимума с 2013 г. Риски дефляции сильнее
Деловой квартал (Екатеринбург)07:03
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У жителя Китая лопнул мочевой пузырь из-за большого количества пива
На протяжении 18 часов житель китайской провинции Чжэцзян не мог посетить уборную, что привело его к госпитализации с разрывом мочевого пузыря.
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В правительстве опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых
Позже "Известия" сообщили со ссылкой уже не свои источники, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Российская газета вчера в 03:13
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Сегодня ночью студия Electronic Arts провела презентацию EA Play, на которой показала игры нового поколения.
ВладТайм 06:29
Наука
В России создали метод кодирования данных для сетей 6G
"Речь идет о технологиях 6G, – рассказывает сотрудник факультета Фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО Егор Опарин, – они позволят увеличить скорость передачи информации в 100 – 1000 раз, но это потребует перехода на новый, терагерцовый, диапазон".
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Путин заявил о переломе ситуации с разливом дизтоплива в Норильске
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Политика
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не приедет в Москву на парад Победы, который пройдет 24 июня.
Коммерсантъ 10:19
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МИД назвал задачи российских вооруженных сил в космосе оборонительными
Перед вооруженными силами РФ в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи, говорится в сообщении МИД РФ в связи с публикацией в США открытой версии "Оборонной космической стратегии".
РИА Новости 13:15
Гаджеты
Microsoft принудительно установит майское обновление Windows 10
Пресс-служба компании Microsoft в своем Twitter-аккаунте сообщила о принудительной установке новой версии операционной системы WIndows 10 на устройствах, которые находятся под управлением предыдущих версий с истекающим сроком службы.
Деловое.ТВ 07:32
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК 13:41
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru 09:18
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Политика
Спикер ГД Володин: Путин укрепил Россию для будущего
Президент РФ Владимир Путин заложил фундамент сильной России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 18 июня в интервью изданию «Газета.ру».
ИА Красная Весна вчера в 14:19
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать весь ядерный арсенал Китая и России.
РИА Новости 18:56
Футбол
Кике Сетьен: «Я уверен, что „Реал“ не всегда будет побеждать»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал ничейный результат в матче против «Севильи» (0:0) в рамках 30-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 19:04
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН 09:36
Футбол
Федотов: «Нас склоняют по всем каналам, что мы поступили неверно»
Никто не провел расследования, откуда это появилось в «Ростове», - сказал Федотов.
Евро-футбол.ру 17:50
Общество
Павел Дуров рассказал о работе Telegram в России после разблокировки
Российская газета 05:46
Авто
Опубликованы изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Специалисты «Колеса.ру» решили показать, как мог бы выглядеть «тяжелый» вариант популярного отечественного автомобиля УАЗ «Пикап».
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Общество
Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня
Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня, с территории России будет наблюдать практически невозможно.
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Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса
Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru вчера в 16:42
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Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов
Американская актриса Шэрон Стоун показала фанатам архивное фото. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
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Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Общество
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн
В Бразилии зарегистрировано более 1 млн заражений коронавирусом, следует из статистики Минздрава страны.
Коммерсантъ 18:47
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Netflix представил трейлер фэнтези-сериала «Проклятая»
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна отечественной эстрады поздравила своего супруга Максима Галкина с днем рождения.
VSE42.RU вчера в 23:52
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Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса предъявят 11 обвинений
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