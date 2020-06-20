Финансы
Интермонитор.руЦБ понизил ключевую ставку до 4,5% годовых
Центробанк 19 июня снизил сразу на один процентный пункт ключевую ставку. Это случилось впервые за пять лет, сообщает регулятор. Ключевая ставка снижена до 4,5% годовых, таким образом, обновлён её исторический минимум.
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Центральный Банк снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 4,5% годовых
Премьер-новости за неделю03:41
Центробанк России впервые с 2015 года снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт
Эхо Москвы20 июня в 00:04
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RT на русском 13:25
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
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Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене
Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию.
РИА Новости 16:56
Общество
Минкультуры отказалось комментировать дело «Седьмой студии»
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» установила, что в результате незаконной деятельности обвиняемых был причинен ущерб почти в 129 миллионов рублей.
Культуромания 10:16
Космос
Плутон изначально был океанической планетой
Другие планетологи считают, что Плутон в первые мгновения своей существования был теплой планетой, и его поверхность была покрыта океаном и атмосферой из азота и углеводородов.
ТАСС Наука 11:00
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«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед»: эксперты определили фаворита встречи
Напомним, на нашем сайте есть прогноз на матч "Тоттенхэм Хотспур" — "Вест Хэм Юнайтед" от эксперта "Рейтинга Букмекеров" Дмитрия Маторкина.
Bookmaker-ratings.ru 06:59
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
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Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 14:38
Политика
США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз
"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", - приводит агентство его слова.
Российская газета 16:50
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14
Технологии
WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur
Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
ITZine.ru 14:12
Футбол
Губерниев раскритиковал «Уфу» из-за ситуации с коронавирусом
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление "Уфы" по поводу "единичного случая возможного инфицирования коронавирусом" в башкирском клубе.
Газета.Ru 18:36
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Общество
Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр
Российская газета 06:52
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Экономика
На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России
23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
МонаВиста 10:03
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Общество
Международный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России
По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.
RT на русском 14:10
Экономика
«Интер РАО» избавляется от угля
Черепетская ГРЭС работает на угле и сейчас состоит из двух блоков (восьмого и девятого) по 225 МВт, введенных в январе и апреле 2015 года по программе договоров на поставку мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций за счет оптового энергорынка).
Коммерсантъ 18:50
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
Общество
Аксенов назвал сроки полного снятия ограничений в Крыму
Как минимум до 1 июля в Крыму закрытыми остаются пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы (за исключением приема командировочных и жителей региона с 15 июня), детские лагеря, кинотеатры и театры, бассейны, аквапарки, сауны и спа-комплексы.
РИА Новости 14:00