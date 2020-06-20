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Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 7

Политика Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию. 28

Общество Минкультуры отказалось комментировать дело «Седьмой студии» Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» установила, что в результате незаконной деятельности обвиняемых был причинен ущерб почти в 129 миллионов рублей.

Космос Плутон изначально был океанической планетой Другие планетологи считают, что Плутон в первые мгновения своей существования был теплой планетой, и его поверхность была покрыта океаном и атмосферой из азота и углеводородов. 1

Общество Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости". 64

Политика США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз "Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", - приводит агентство его слова. 2

Политика На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена» Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. 39

Общество Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования. 1

Технологии WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur. 1

Футбол Губерниев раскритиковал «Уфу» из-за ситуации с коронавирусом Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление "Уфы" по поводу "единичного случая возможного инфицирования коронавирусом" в башкирском клубе.

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Экономика «Интер РАО» избавляется от угля Черепетская ГРЭС работает на угле и сейчас состоит из двух блоков (восьмого и девятого) по 225 МВт, введенных в январе и апреле 2015 года по программе договоров на поставку мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций за счет оптового энергорынка).