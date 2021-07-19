Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Этот шаг может стать наиболее значительным с 2014 года.
В Москве отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общепита, также с понедельника снимается ограничение на работу в ночное время, возобновляются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, начинают в обычном режиме работать фуд-корты и детские игровые комнаты.
После двух недель переговоров министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в который входят представители Саудовской Аравии и России, договорился об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки ежемесячно начиная с августа.