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Экономика

Банк России в пятницу может повысить ключевую ставку

Банк России в пятницу может повысить ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт для борьбы с инфляцией.
Московский Комсомолец
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин объяснил, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики объясняется высокой инфляцией.
URA.Ru
Финансовые структуры отреагируют на решение регулятора повышением ставок по ипотеке, кредитам и депозитам на величину ключевой ставки.
News.ru
В июне регулятор третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Быстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%

Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Этот шаг может стать наиболее значительным с 2014 года.
Известия16 июля в 17:01

Подробнее о событии

Банковские аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки

URA.Ruвчера в 17:51

Аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки

Телеканал 360°вчера в 00:30

Резкий рост ключевой ставки ЦБ спрогнозировали аналитики

News.ruвчера в 19:02

Эксперты предрекли скорый рост ключевой ставки в России сразу до 6,5% годовых

Life.ruвчера в 18:59

Аналитики ждут от ЦБ в июле самого жесткого повышения ставки с 2014 года

ПРАЙМ23:08

Банковские аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%

ФАНвчера в 17:24

Быстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%

Известия16 июля в 17:01
Интересное

В Москве отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общепита

В Москве отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общепита, также с понедельника снимается ограничение на работу в ночное время, возобновляются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, начинают в обычном режиме работать фуд-корты и детские игровые комнаты.
РИА Новости17:18

ОПЕК+ решила нарастить добычу нефти на 400 тыс. барр. с августа

После двух недель переговоров министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в который входят представители Саудовской Аравии и России, договорился об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки ежемесячно начиная с августа.
РБКвчера в 08:08

Кабмин выделил 50 млрд рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд рублей 55 субъектам РФ для укрепления финансовой стабильности, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.
ТАССвчера в 05:34