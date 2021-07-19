В Москве отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общепита

В Москве отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общепита, также с понедельника снимается ограничение на работу в ночное время, возобновляются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, начинают в обычном режиме работать фуд-корты и детские игровые комнаты.