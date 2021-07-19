Рост ключевой ставки прежде всего приведет к росту депозитных ставок для населения и предприятий, а также кредитных ставок для наименее рискованных категорий кредитов и заемщиков с наиболее надежным профилем.
Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Этот шаг может стать наиболее значительным с 2014 года.
«Антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО "СИБУР Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО ТАИФ, выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий»,— сообщается на сайте ФАС.