Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банк России в пятницу повысит ключевую ставку

Центробанк может повысить ключевую ставку сразу на один процентный пункт.
URA.Ru
Рост ключевой ставки прежде всего приведет к росту депозитных ставок для населения и предприятий, а также кредитных ставок для наименее рискованных категорий кредитов и заемщиков с наиболее надежным профилем.
ПРАЙМ
Интрига лишь в том, как сильно ЦБ решится поднять ставку для борьбы с высокой инфляцией.
Российская газета
Годовые темпы роста цен различных компонент инфляции также не сближаются.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Быстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%

Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Этот шаг может стать наиболее значительным с 2014 года.
Известия16 июля в 17:01

Подробнее о событии

России предсказали резкое повышение ключевой ставки

Lenta.ru03:50

ЦБ РФ может предпринять решительные шаги по сдерживанию инфляции

Finam.Ruвчера в 07:40

Быстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%

Известия16 июля в 17:01

Эксперты предрекли скорый рост ключевой ставки в России сразу до 6,5% годовых

Life.ru17 июля в 18:59

Банковские аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки

URA.Ru17 июля в 17:51

Банковские аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%

ФАН17 июля в 17:24

Аналитики ждут от ЦБ в июле самого жесткого повышения ставки с 2014 года

ПРАЙМвчера в 23:08
Интересное

IPhone SE 3 может выйти в 2022 году

Издание DigiTimes Asia со ссылкой на собственный источник заявляет, что в первой половине 2022 года Apple представит третье поколение iPhone SE.
The GEEK04:12

ФАС разрешила СИБУРу купить ТАИФ с рядом условий

«Антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО "СИБУР Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО ТАИФ, выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий»,— сообщается на сайте ФАС.
Коммерсантъ03:04